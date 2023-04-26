Андрей Верёвко возглавит Олимпийский комплекс «Лужники»

По данным «Советского спорта», Андрей Верёвко в ближайшее время займёт должность временно исполняющего обязанности генерального директора Олимпийского комплекса «Лужники».

Андрей Евгеньевич с 2015 года является генеральным директором хоккейного клуба «Спартак», а до этого работал в аналогичной должности в ХК «Атлант» Московская область и «Арене Мытищи».

Верёвко подтвердил корреспонденту «СС» Александру Малышеву своё новое назначение.

Александр Пронин возглавлял «Лужники» с 2011 года, а до этого работал вице-президентом «АвтоВАЗа».