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Международная федерация каноэ допустила россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе 

В марте прошлого года федерация отстранила спортсменов из России и Беларуси от соревнований.
30 апреля 2023 14:38
автор: Глеб Шевяков

В Международной федерации каноэ (ICF) было принято решение разрешить принимать участие российским и белорусским атлетам в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Сообщается, что условия, а также конкретные даты допуска канонистов из России и Беларуси будут решаться представителями независимой комиссии. Данное решение также должно быть подтверждено со стороны Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).

Напомним, что ранее руководство МОК посоветовало спортивным организация вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при условии соблюдения нейтрального статуса.

источник: Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF)
Международная федерация каноэ допустила россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе 
В марте прошлого года федерация отстранила спортсменов из России и Беларуси от соревнований.
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