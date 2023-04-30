Международная федерация каноэ допустила россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе 

В Международной федерации каноэ (ICF) было принято решение разрешить принимать участие российским и белорусским атлетам в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Сообщается, что условия, а также конкретные даты допуска канонистов из России и Беларуси будут решаться представителями независимой комиссии. Данное решение также должно быть подтверждено со стороны Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).

Напомним, что ранее руководство МОК посоветовало спортивным организация вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при условии соблюдения нейтрального статуса.