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Александр Волков – о нейтральном флаге: лучше выступать хоть как-то, чем не выступать вообще

Российский тренер считает, что спортсменам нужно соглашаться выступать без российского флага и гимна.
09 мая 2023 09:59
автор: Александр Кожевников

Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков считает, что российский спортсменам необходимо соглашаться на выступления под нейтральным флагом.

«Лучше выступать хоть как-то, чем не выступать вообще. Я не согласен с тем, что о нас «вытирают ноги». Я родился в СССР, нас тоже, может быть, не любили, та же самая Америка. Но нас уважали. Мы всегда выступали под своим советским флагом. Я гордился своей страной.

А сейчас нас нигде не любят. Ужасно выступать без флага. Политики должны как-то договориться, чтобы мы выступали под своим флагом», - приводит слова Волкова «Спорт день за днем».

Тренерский штаб Волкова располагается в спортивном комплексе «Арктика». В сезоне-2022/2023 его самый известный ученик, 19-летний Ковалёв, занял пятое место на чемпионате России и стал третьим на этапе Гран-при в Перми.

источник: «Спорт день за днем»
Александр Волков – о нейтральном флаге: лучше выступать хоть как-то, чем не выступать вообще
Российский тренер считает, что спортсменам нужно соглашаться выступать без российского флага и гимна.
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