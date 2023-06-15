Олимпийскую коллекцию Владимира Потанина представили в Санкт-Петербурге

В рамках Петербургского международного экономического форума в Государственном музее спорта открылась экспозиция «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина».

Организаторами выставки стали Международный олимпийский университет, который управляет коллекцией, и Государственный музей спорта. Выставка знакомит с историей олимпийского движения.

Особое внимание при составлении экспозиции было уделено роли российских спортсменов в развитии мирового спорта. «Хочу поблагодарить Владимира Потанина за его бережное отношение к истории и помощь в развитии российского спорта. Россия всегда была, есть и будет очень важной частью международного олимпийского движения. И те медали, которые, в том числе, демонстрируются здесь, показывают вклад нашего государства в развитие этого мощного движения. Мы продолжаем оставаться верны истинным принципам Олимпизма», — подчеркнул министр спорта Олег Матыцин на церемонии открытия.

«Эта коллекция — часть общего подхода Владимира Потанина к развитию спортивного Олимпийского движения в стране и к тем задачам, которые ставятся перед меценатом, которому не безразлично развитие спорта. Судите сами, технологические решения и стратегические решения, которые предлагаются — это «Роза Хутор», это Международный олимпийский университет, это Ночная хоккейная лига. Все эти этапы, я называю только часть из них, дают новые инновационные решения. Иными словами, и коллекция тоже устремлена в будущее. Поэтому неудивительно, что партнером очередного спортивного проекта, который называется «Игры Будущего», стала компания «Интеррос» Владимира Потанина, — подчеркнул ректор РМОУ Лев Белоусов.

Одна из особенностей коллекции Владимира Потанина в её открытости. Уникальная выставка уже побывала в Сочи, Минске и даже в Китае. С 15 июня по 31 августа она представлена в Санкт-Петербурге — не пропустите!