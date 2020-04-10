Минспорта допустило банкротство клубов в проекте стратегии развития до 2030 года На официальном сайте министерства был опубликован проект стратегии развития физкультуры и спорта в России на ближайшие 10 лет.

В разделе рисков, в частности, указаны следующие: - сокращение реально располагаемых доходов граждан, необходимость экономить на занятиях физической культурой и спортом; - отсутствие мер государственной поддержки и экономических стимулов для ведения предпринимательской деятельности в спорте; - банкротство видов спорта и профессиональных спортивных организаций вследствие прекращения бюджетного финансирования и/или отсутствие инвестиций; - бойкот спортивных мероприятий, проводимых в Российской Федерации, нарушение прав российских спортсменов и организаций. При разработке проекта наверняка учитывался фактор последствий пандемии коронавируса для российского спорта как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Напомним, ранее о прекращении финансирования профессиональных клубов из бюджета объявили власти Приморского края. Проект стратегии развития спорта до 2030 года вынесен на общественное обсуждение, которое продлится с 10 апреля по 11 мая.