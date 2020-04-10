Минспорта допустило банкротство клубов в проекте стратегии развития до 2030 года

В разделе рисков, в частности, указаны следующие:
- сокращение реально располагаемых доходов граждан, необходимость экономить на занятиях физической культурой и спортом;
- отсутствие мер государственной поддержки и экономических стимулов для ведения предпринимательской деятельности в спорте;
- банкротство видов спорта и профессиональных спортивных организаций вследствие прекращения бюджетного финансирования и/или отсутствие инвестиций;
- бойкот спортивных мероприятий, проводимых в Российской Федерации, нарушение прав российских спортсменов и организаций.
При разработке проекта наверняка учитывался фактор последствий пандемии коронавируса для российского спорта как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Напомним, ранее о прекращении финансирования профессиональных клубов из бюджета объявили власти Приморского края. Проект стратегии развития спорта до 2030 года вынесен на общественное обсуждение, которое продлится с 10 апреля по 11 мая.
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