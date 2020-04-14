Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 14 апреля

РОССИЯ

За сутки

Заражения – 2774

Смерти – 22

Выздоровления - 224

Всего

Заражения - 21 102

Смерти - 170

Выздоровления - 1694

МОСКВА

За сутки

Заражения - 1498

Смерти - 13

Выздоровления - 179

Всего

Заражения - 13 002

Смерти - 95

Выздоровления – 1016

МИР

За сутки

Заражения – 66 163 (больше всего в США – 20 988)

Смерти – 4 939 (больше всего в США - 1171)

Выздоровления – 19 431

Всего

Заражения – 1 929 079 (больше всего в США – 587 173)

Смерти – 119 754 (больше всего в США – 23 644)

Выздоровления – 452 838