Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 16 апреля

РОССИЯ
За сутки
Заражения – 3 375
Смерти – 33
Выздоровления – 298
Всего
Заражения – 27 942
Смерти – 234
Выздоровления – 2 304
МОСКВА
За сутки
Заражения – 1 370
Смерти – 7
Выздоровления – 189
Всего
Заражения – 16 146
Смерти – 113
Выздоровления – 1 394
МИР
За сутки
Заражения – 70 918
Смерти – 6 774
Выздоровления – 23 500
Всего
Заражения – 2 002 259
Смерти – 126 774
Выздоровления – 485 974
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