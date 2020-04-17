Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 17 апреля

РОССИЯ
За сутки
Заражения – 4 070
Смерти – 41
Выздоровления – 286
Всего
Заражения – 32 008
Смерти – 273
Выздоровления – 2 590
МОСКВА
За сутки
Заражения – 1 959
Смерти – 14
Выздоровления – 123
Всего
Заражения – 18 105
Смерти – 127
Выздоровления – 1 517
МИР
За сутки
Заражения – 135 126
Смерти – 14 074
Выздоровления – 41 283
Всего
Заражения – 2 186 152
Смерти – 146 917
Выздоровления – 554 260
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