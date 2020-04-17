Врачи центров Бурназяна и спортивной медицины протестировали новый способ лечения коронавируса Революционная методика подразумевает помещение пациента в барокамеру.

Заместитель генерального директора по медчасти Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна (ФМБЦ) Юрий Удалов рассказал «РЕН ТВ», что специалисты Центра спортивной медицины ФМБА давно используют эту методику для восстановления российских спортсменов. Это позволило оперативно - в течение двух дней после публикации результатов исследований мировых ученых (которые установили, что нормобарическая оксигенация дает положительный эффект) - внедрить барокамеры в процесс лечения.

По словам Удалова, методика подходит для пациентов в состоянии средней тяжести. Напомним, что в России зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв инфекции приближается к 300.