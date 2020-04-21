Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 21 апреля - Советский спорт
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21 апреля 2020 10:57Хроника

Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 21 апреля

Приводим официальные данные по пандемии COVID-19 в России, Москве и мире.

РОССИЯ

За сутки

Заражения – 4 828
Смерти – 42
Выздоровления 378

Всего

Заражения 52 130
Смерти 451
Выздоровления 3 835

МОСКВА

За сутки

Заражения 3 083
Смерти 29
Выздоровления 219

Всего

Заражения 29 433
Смерти 233
Выздоровления – 2 057

МИР

За сутки

Заражения – 92 112
Смерти – 6 237
Выздоровления – 32 742

Всего

Заражения – 2 486 271
Смерти – 170 775
Выздоровления – 655 116

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