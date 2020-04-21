Forbes включил Панарина, Медведева и Косторную в список самых перспективных россиян Издание Forbes опубликовало список номинантов в так называемый рейтинг «30 на 30» – самых перспективных россиян, в возрасте не старше 30 лет.

В категорию «спорт и киберспорт» попали Марк letw1k3 Данилов, Кирилл Boombl4 Михайлов (оба киберспорт), Федор Чалов (футбол), Мария Вадеева (баскетбол), Даниил Медведев (теннис), Артемий Панарин (хоккей), Дмитрий Бивол (бокс), Антон Чупков (плавание), Алена Косторная (фигурное катание) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика). Добавим, что в мае жюри, экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, которое стартует в 20-х числах апреля, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из десяти категорий.