Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая Президент Российской Федерации поручил правительству подготовить к 5 мая рекомендации по поэтапной отмене карантинных мер.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Общий срок действия ограничений продлен до 11 мая включительно. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

Вдобавок президент поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая.

«С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, – заявил президент. – Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно.

Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы».

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 93 558 человек (+6 411 за последние сутки). 8 456 человек выздоровели, а 867 скончались от последствий инфекции.