Премьер-министр Мишустин сообщил Путину о том, что заразился коронавирусом

«Поправляйтесь как можно скорее», - ответил Владимир Путин, когда узнал о заболевании премьер-министра во время телефонного разговора. Исполнять обязанности Мишустина во главе кабмина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он параллельно входит в совет директоров ОАО «РЖД» - владельца футбольного клуба «Локомотив».

Добавим, что Мишустин тоже имеет отношение к спорту. Премьер входит в правление Федерации хоккея России. Ранее он входил в наблюдательный совет ХК ЦСКА.