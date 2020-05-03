Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии

«В выходные играли в гольф в Минске, - написал Тихонов в своем блоге. - Получил огромное удовольствие. Клуб заполнен на сто процентов, играют грамотные состоятельные люди. Здесь никто не паникует и не боится коронавируса. Все ведут нормальную жизнь, соблдая меры предосторожности. А в России публикуют фальшивые сообщения о катастрофе. Хватит врать! Занимайтесь своими проблемами. Это в России разрушенная система здравоохранения не справляется с нагрузкой, а в обнищавший народ остется без работы из-за запретов. А в Белоруссии все идет своим чередом, потому что в короне нет вируса».

Отметим, что в Белоруссии на время пандемии не было отменены спортивные соревнования, включая футбольный чемпионат страны. По состояни на 3 мая число заразившихся коронавирусом достигло почти 17 тысяч человек. При этом зафиксировано 99 смертей от последствий инфекции.

Тихонов - в прошлом многолетний президент Союза биатлонистов России. В 1968, 1972, 1976 и 1980 годах он побеждал на зимних Олипиадах в эстафете.