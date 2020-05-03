Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2020 16:08ХроникаСергеев Иван

Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону считают, что в России предвзято освещают ситуацию в соседнем государстве.

«В выходные играли в гольф в Минске, - написал Тихонов в своем блоге. - Получил огромное удовольствие. Клуб заполнен на сто процентов, играют грамотные состоятельные люди. Здесь никто не паникует и не боится коронавируса. Все ведут нормальную жизнь, соблдая меры предосторожности. А в России публикуют фальшивые сообщения о катастрофе. Хватит врать! Занимайтесь своими проблемами. Это в России разрушенная система здравоохранения не справляется с нагрузкой, а в обнищавший народ остется без работы из-за запретов. А в Белоруссии все идет своим чередом, потому что в короне нет вируса».

Отметим, что в Белоруссии на время пандемии не было отменены спортивные соревнования, включая футбольный чемпионат страны. По состояни на 3 мая число заразившихся коронавирусом достигло почти 17 тысяч человек. При этом зафиксировано 99 смертей от последствий инфекции.

Тихонов - в прошлом многолетний президент Союза биатлонистов России. В 1968, 1972, 1976 и 1980 годах он побеждал на зимних Олипиадах в эстафете.

НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Динияр Билялетдинов: Насыпать сейчас кому-то в нашем футболе пять миллионов – это издевательство Бронзовый призер Евро-2008 – о нашумевшем интервью вратаря Фролова, ситуации вокруг Семина в «Локомотиве» и борьбе с коронавирусом в России. 02.05.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
ФИФА рассмотрит систему «весна-осень», в Италии разрешают тренировки, будущая звезда едет в Питер В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 03.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля «Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки. 02.05.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
17:17 Футбол Ребров может возглавить «Фенербахче»
16:54 Футбол Игрок «Кельна», раскритиковавший клуб: Я сделал несколько неверных замечаний
16:36 Футбол В «Кельне» отреагировали на интервью Верстрета, объяснив, кто сможет тренироваться
16:08 Футбол «Динамо-Брест» разгромило «Белшину»
16:08 Хроника Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии
15:51 Хоккей Сергей Широков: Знарок умеет строить отличные команды
15:44 Хоккей «Металлург» подписал контракт с защитником Мартыновым
15:36 Футбол Алан Дзагоев: Нам восемь туров осталось, две игры в неделю – вообще без проблем
15:24 Футбол Кержаков воспроизвел альбом Led Zeppelin, заменив «объект» на тарелку с гречкой (фото)
15:21 Хоккей Даугавиньш подписал контракт с «Витязем»
15:04 Футбол Константин Кучаев: В футбол попал случайно
14:49 Футбол «Валенсия» может продать Черышева
14:31 Футбол Педро Родригес: У меня есть предложения от нескольких команд
14:24 Футбол Украинский футболист подвергся обструкции за фото со своей бабушкой и Лениным
14:14 Хоккей Александр Крылов: Широков будет играть в Москве под руководством своего любимого тренера
13:58 Футбол Депутат от Волгограда Гусева ответила Уткину, который назвал «Ротор» командой из «города гопников»
13:56 Хоккей Александр Крылов: Для Хохлачева переход в «Авангард» должен стать новым вызовом в карьере
13:41 Футбол Мутко выступил против расширения РПЛ и за возвращение системы «весна-осень»
13:36 Футбол Димитар Бербатов: Мысли Кейна уже не связаны с «Тоттенхэмом»
13:17 Футбол Карло Анчелотти: Меня не удивляет, что Ибрагимович все еще играет
Деньги пойдут в трубу. Как Европа наказала Газпром и всю Россию
Еще один пациент с коронавирусом умер на Ставрополье
В обсерваторе под Оренбургом на карантине будут находиться 379 вахтовиков
42 волгоградца пополнили статистику инфицированных коронавирусом
Омский Минздрав прокомментировал информацию о коронавирусе в ГБ № 1
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика