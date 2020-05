Витольд Банька: Метод «сухой капли крови» может стать настоящей революцией в борьбе с допингом

«Метод «сухой капли крови» (DBS - «Dry blood spot») может стать настоящей революцией в борьбе с допингом! WADA и его партнеры работают над этим проектом в течение некоторого времени. DBS собирает несколько капель крови на листе бумаги для анализа на допинг. Нам нужно это как можно скорее, но в соответствии с кодексом», - написал Банька в своем «твиттере».

Ранее WADA опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории.

