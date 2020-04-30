WADA утверждает, что были подтасованы данные 145 российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство завершило расследование.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории.

WADA разослало всю собранную информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов за нарушение антидопинговых правил или нет.

В пресс-релизе отмечено, что манипуляция данными Московской антидопинговой лаборатории касается 145 из 298 спортсменов. Тем не менее, WADA отправила сведения по всем 298 случаям, что позволит федерациям оценить все собранные доказательства и провести целевую проверку определенных атлетов.

Всего было собрано 24 терабайта информации, что эквивалентно 400 000 часам музыки или 5 200 DVD.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В марте слушания в CAS перенесли на июнь.