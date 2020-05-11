Путин объявил об окончании периода нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней.

- С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная, и случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Выход из режимов ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени, - сказал Путин.