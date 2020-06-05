Станислав Поздняков: До Олимпиады на поддержку федерациям было направлено 426 миллионов рублей

Об этом в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта Российской Федерации заявил президент ОКР Станислав Поздняков.
- Сегодня нет ни одной федерации, которой было бы отказано в финансировании. До Олимпиады только на поддержку федерациям было направлено 426 млн рублей, - передает слова Позднякова ТАСС.
Ранее глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил о необходимости усиления взаимодействия ведомства с федерациями в сфере борьбы с допингом.
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