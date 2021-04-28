Тансыккужина выиграла раунд финала ЧМ после скандала с российским флагом

Российская шашистка Тамара Тансыккужина победила полячку Наталию Садовскую в пятом раунде матча за мировую корону, который проходит в Варшаве.

Счет в девятираундовом матче – 32:28 в пользу хозяйки соревнования. За победу в каждой партии присуждаются 12 баллов. Чемпионка мира должна набрать 54 очка.

Отметим, что матч проходит на фоне скандала. Во время четвертого раунда к столу подошел организатор и убрал наклейку российского триколора с именем Тансыккужиной, а также флаг РФ.

В знак солидарности Садовская убрала флаг Польши во время пятой партии.