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“Лига Ставок” становится генеральным партнером Gambit Esports и AS Monaco Gambit
09 июня 16:49

“Лига Ставок” становится генеральным партнером Gambit Esports и AS Monaco Gambit

Киберспортивный клуб Gambit Esports и киберспортивное направление ФК “Монако” 9 июня объявили о начале сотрудничества с букмекерской компанией «Лига Ставок», лидером Национального рейтинга букмекеров.

В рамках данного сотрудничества “Лига Ставок” становится генеральным партнером составов Gambit Esports в CS:GO и AS Monaco Gambit по Dota 2.

Фанатов Гамбит ждет большое количество интересных активаций и спецпроектов, которые будут организованы под эгидой “Лиги Ставок”. Одним из таких проектов станет масштабный конкурс, победитель которого выиграет полностью оплаченную поездку в Монако и получит возможность посетить легендарный стадион футбольного клуба княжества – Луи II.

Константин Пикинер, спортивный директор Gambit Esports: «Лига Ставок» – пожалуй, самый сильный бренд среди букмекерских компаний России.

Мы рады, что партнером Гамбит станет такая стабильная и надежная компания. Вместе мы продолжим наш путь к новым вершинам и трофеям. Добро пожаловать в “большой” киберспорт, “Лига Ставок”!»

«Мы рады приветствовать “Лигу Ставок” в качестве Генерального партнера нашей совместной команды AS Monaco Gambit. Это спонсорство еще сильнее связывает нас с Gambit Esports, а также доказывает эффективность нашего сотрудничества», - отметил Олег Петров, генеральный директор ФК “Монако”. Для БК «Лига Ставок» сотрудничество с Gambit Esports и AS Monaco Gambit – новый вектор в развитии бизнеса и возможность еще раз подтвердить статус самой инновационной и технологичной букмекерской компании России. «Мы рады стать частью мирового киберспортивного сообщества. Это очень важное и значимое событие для компании, так как это наш первый шаг в спонсорстве киберспортивной команды, - подчеркнул Юрий Красовский, президент букмекерской компании “Лига Ставок”. - Мы постоянно стремимся к новым вершинам, участию в инновационных проектах и коллаборациях. Gambit Esports (CS:GO) и AS Monaco Gambit (Dota 2) – два успешных и перспективных состава команды. Мы гордимся тем, что заходим на территорию киберспорта в партнерстве с такими сильными игроками, и верим в наш общий успех. Вместе, чтобы побеждать!»

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