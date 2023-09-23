Черданцева и Генича подставили. Скандал с новой частью FIFA

22 сентября под новым названием вышла ежегодная часть футбольного симулятора FIFA - EA Sports FC 24. Несмотря на то, что футсим находится в раннем доступе, любой фанат серии уже может приобрести игру и за неделю до полноценного релиза оценить все её преимущества.

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Весной 2022 года разработчики из EA Sports объявили о том, что поддержка игры на территории России будет приостановлена, что означало отсутствие русских «голосов» симулятора - Константина Генича и Георгия Черданцева. Наши поклонники пребывали в замешательстве - изначально компания заявила о том, что их действительно не будет, а после эти слова опровергли сами комментаторы. Причем, в этом сезоне участие в озвучке они не принимали. И насколько же было удивительно услышать привычные нам голоса, сопровождающие нас с 16-й части футсима.

Однако, нас интересует одна забавная деталь, на которую обратил внимание коллега комментаторов Дмитрий Шнякин, в свое время принимавший участие в озвучке легендарной серии. Произошло это в 2021 году, когда в свет вышла бесплатная часть FIFA Online 4. Тогда его партнером выступил Василий Уткин, некогда бывший русский голос игры вместе с Василием Соловьевым.

Источник фото: соцсети Генича

Оставим ликбез и обратимся к той самой детали. Комментатор отметил, что разработчики просто взяли старые наработки Генича с Черданцевым и наглым образом вставили в игру. Почему наглым? А потому, что за использование своего голоса они не получили денег.

И не стоит забывать, что ограничения в России распространились и на киберфутбол. Разработчики прекратили поддержку своих игр в нашей стране (вместе с FIFA под ограничения попали NHL, NFL и прочие симуляторы), и дело даже не в том, что российским киберспортсменам запретили участие в международных турнирах… саму игру невозможно купить на русском аккаунте.

Источник фото: кадр из игры

Остается лишь сделать вывод, что в EA Sports не стали забывать про очень ценный российский рынок и вместе с тем нашли наглый, но практичный способ сэкономить денег. Пока что от комментаторов и издателя не последовало каких-либо заявлений, но можно с полной уверенностью отметить этот факт и поблагодарить создателей за то, что не забыли про нас, хоть и сопроводили заботу о русских игроках небольшой ложкой дегтя.