Valve выпустила Proton 8.0, позволяющий играть на Linux

Компания Valve выпустила крупное обновление для Proton, позволяющее играть в игры на Linux при установленной SteamOS, сообщает videocardz.com

Версия Proton 8.0 включена в Valve Steam Play, что позволяет играть в ряд игр на Linux.

Полный список выглядит следующим образом:

- Forspoken

- Samurai Maiden

- Dead Space (2023)

- Creativerse

- Nioh 2 – The Complete Edition

- One Piece: Pirate Warriors 4

- Atelier Meruru

- Atelier Lydie & Suelle ~The Alchemists and the Mysterious Paintings~

- Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX

- Blue Reflection

- Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX

- Disney Dreamlight Valley

- ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV

- ToGather:Island

- WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition

- Exceed – Gun Bullet Children

- Gungrave G.O.R.E.

- Chex Quest HD.

Как мы видим, в нем есть и современные хиты, такие как ремейк Dead Space. Однако, за возможность поиграть на Proton 8.0, необходимо купить современные устройства на Linux, имеющие графический процессор Vulkan 1.3 с поддержкой Experimental-8.0, которые только выйдут на этой неделе.