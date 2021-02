NAVI подписала 13-летнего игрока в CS:GO

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere заключила контракт с 13-летним игроков в CS:GO Дмитрием «Dem0N» Мирошниченко, сообщает Cq.ru.

NAVI поприветствовала киберспортсмена в твиттере

Welcome the new player in NAVI CS:GO academy, Dmitrii “Dem0N” Miroshnichenko!



📰: