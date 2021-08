Virtus.pro и PSG.LGD стали участниками онлайн-турнира перед The International 10

Турнирный оператор ESL огласил итоговый состав участников онлайн-турнира ESL One Fall 2021 с призовым в 400 тысяч долларов.

Как сообщает CQ, последние приглашения на турнир получили российская команды Virtus.pro, beastcoast, представляющая Перу, а также китайский коллектив PSG.LGD.

Ранее инвайты получили The Alliance, Team Liquid, Team Spirit, T1, Thunder Predator, SG-esports и Tundra, а через квалификации пробились Team Empire и Creepwave. Таким образом, на ESL One Fall 2021 сыграют сразу девять участников The International в Бухаресте.

Отметим, что турнир пройдет с 21 по 29 августа в онлайн-формате.