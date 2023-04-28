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Прыгун в воду утонул во время соревнований. В гибели Андрея обвинили… сома

Тело спортсмена нашли только через несколько дней.
Прыгун в воду утонул во время соревнований. В гибели Андрея обвинили… сома
28 апреля 2023 09:04
автор: Сергей Перемутов
автор фото: социальная сеть Андрея Беюца

Соревнования по хайдайвингу всегда сопряжены с опасностью, каждая попытка может обернуться трагедией. К огромному сожалению, так произошло и с Андреем Беюцем.

Таинственная смерть держала в страхе жителей города несколько дней.

Исчезновение после прыжка

7 августа 2016 года в боснийском городке Зворник проходили международные соревнования по хайдайвингу, где участники прыгали с моста, нависающего над водой на высоте 20 метров. На турнир приехал опытный словенский прыгун Андрей Беюц. 34-летний спортсмен специализировался именно на бридж-дайвинге – прыжках в воду с моста, и неоднократно становился их победителем.

Хотел он побороться за победу и на турнире в Боснии и Герцеговине, но он оказался для спортсмена последним в жизни. Во время одной из попыток Андрей поднялся на специальную платформу и поприветствовал зрителей, а затем без колебаний прыгнул вниз, исполнив «ласточку».

Поначалу казалось, что всё прошло успешно. Спортсмен вынырнул из реки, зрители встретили его бурными аплодисментами. Но через несколько мгновений спортсмен вновь погрузился в воду. Больше живым его никто не видел.

«Если это происходит, то теряется контроль»

Практически сразу на место исчезновения хайдайвера прибыла лодка со спасателями, но Беюца там уже не было. Не смогла обнаружить его по горячим следам и группа водолазов.

Практически сразу в городе стала популярна версия о том, что Андрей умер не своей смертью. Многие жители Зворника вспомнили местную легенду о гигантском соме и посчитали, что большая рыба утащила прыгуна на дно. Некоторые даже отказались от купания в местной реке Дрине, опасаясь за жизнь.

Сторонники другой конспирологической теории уверяли, что Беюц стал жертвой водоворота, якобы образовавшегося под мостом. Обе версии опирались на видеозапись плохого качества, на которых люди видели не то плавник сома, не то круги на воде.

Источник фото: социальная сеть Андрея Беюца

Впрочем, существует и вполне реалистичная версия исчезновения спортсмена. Сербский хайдайвер Ненад Арсенич предположил, что Андрей, которого он знал лично, мог сломать шейные позвонки из-за неудачного входа в воду. Всё дело в том, что голова словенца находилась в этот момент в неудачном положении.

— После такой ошибки все зависит от положения головы. Судя по видеозаписи, при входе в воду голова Беюца была прижата к груди под углом 90 градусов. Вероятнее всего, Андрей стукнулся затылком. Из-за этого чаще всего ломается четвёртый шейный позвонок. Если это происходит, то теряется контроль над руками и другими частями тела, — заявил сербский спортсмен.

«Найден труп мужчины»

Тело Беюца обнаружили только спустя четыре дня после исчезновения, неподалёку от места падения. Об этом сообщили местные органы правопорядка.

— Был найден труп мужчины, одетый только в плавки, скорее всего — это трагически погибший Беюц, — приводит слова источника в МВД Республики Сербское издание Kodex.ME.

Позже полицейские подтвердили, что найденное тело действительно принадлежит словенскому спортсмену. Естественно, никакая из конспирологических версий, набравших к тому времени большую популярность в интернете, не оправдалась. Было установлено, что причиной гибели стала сломанная шея.

источник: «Советский спорт»
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