Бенефис Кузиной в Екатеринбурге

На соревнованиях разыграли 13 комплектов медалей. Главными звёздами чемпионата России-2023 стали призёры Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Александр Бондарь, а также чемпионы Европы Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер, Мария Полякова и Анна Конаныхина. Белорусские спортсмены приняли участие вне конкурса.

РИА Новости

Истории проведения чемпионатов России по прыжкам в воду в 2023 году исполнилось ровно 30 лет. Раннее соревнования летающих пловцов проводили дважды в год – зимой и летом. Но потом было принято решение с 2004 года проводить чемпионат раз в год. Кстати, в 2023 году Российская федерация прыжков в воду отмечает 100-летие отечественных прыжков в воду.

Символично, что праздник водных видов спорта в формате состязания лучших спортсменов России прошёл именно в Екатеринбурге. На то есть очень веские обстоятельства. В нынешнем положении нашей страны открытие нового многофункционального Дворца водных видов спорта, да еще и в сердце Урала – Екатеринбурге – огромное достижение для всей России. И Дворец не местечковое строение, а то самое место, которое можно узнавать будущей Меккой отечественного плаванья и прыжков в воду.

РИА Новости

Несмотря на огромные победные традиции в водных видах спорта, по-настоящему качественных арен в стране было крайне мало. Поэтому многим спортсменам приходилось для полноценного тренировочного процесса уезжать за границу. Есть вероятность, что с появлением подобных сооружений нашим водникам не нужно будет куда-то ездить и платить за это баснословные деньги. Уже сейчас у нас есть всё для развития будущих поколений чемпионов.

Демонстрационная плавательная чаша полностью соответствует мировым стандартам по размерам, освещению и хронометражному оборудованию. Присутствует здесь и передвижной борт. Ванна для разминок равна 50 метрам, плюс 10 дорожек. Особенно впечатляет прыжковый бассейн, в котором можно проводить соревнования самого запредельного мирового уровня.

РИА Новости

«Для Екатеринбурга чемпионат России станет первым соревнованием подобного уровня по прыжкам в воду, тестовым мероприятием перед Международным Фестивалем университетского спорта, который состоится в августе. Для нас Чемпионат России в нынешних условиях – главный старт, где за призовые места будут бороться сильнейшие спортсмены», – говорил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

К тому же, в Екатеринбурге для проведения международных соревнований готова вся городская инфраструктура, так как город активно готовился к Универсиаде. Но, как мы все знаем, вместо Всемирных студенческих игр у нас пройдет другое соревнование – Международные летние студенческие игры. Они пройдут в те же даты, когда должна была пройти Универсиада — с 19-го по 31 августа 2023 года. В соревнованиях примут участие более 5 тыс. спортсменов, которые будут состязаться в 18 видах спорта.

Также на недавнем ПМЭФ в Санкт-Петербурге, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строения для летних студенческих игр не будут простаивать. Начиная с нынешнего года, здесь планируется проводить матчевые спортивные встречи России и Китая, как когда-то проводились подобные встречи между СССР и США.

Возвращаясь к соревнованиям, состоявшимся на этой неделе, отметим впечатляющее выступление Елизаветы Кузиной, взявшей четыре золотых медали – в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (вместе с Кристиной Ильиных), парных прыжках с 10-метровой вышки (с Бондарем) и трёхметрового трамплина (в паре с Ильёй Молчановым), а также в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина (эта награда, между прочим, первая такого рода в её карьере).

РИА Новости

«Сейчас, честно говоря, смешанные эмоции. Но, конечно, довольна результатом. Очень переживала, особенно перед последним прыжком. Нужно было показать хороший результат. Думаю, что всё получилось.Почему эмоции смешанные? Потому что переволновалась, наверное. И сейчас присутствует вроде и радость, и волнение», – сказала триумфатор в интервью «Матч ТВ».