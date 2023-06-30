Бенефис Кузиной в Екатеринбурге

На соревнованиях разыграли 13 комплектов медалей. Главными звёздами чемпионата России-2023 стали призёры Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Александр Бондарь, а также чемпионы Европы Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер, Мария Полякова и Анна Конаныхина. Белорусские спортсмены приняли участие вне конкурса.
Истории проведения чемпионатов России по прыжкам в воду в 2023 году исполнилось ровно 30 лет. Раннее соревнования летающих пловцов проводили дважды в год – зимой и летом. Но потом было принято решение с 2004 года проводить чемпионат раз в год. Кстати, в 2023 году Российская федерация прыжков в воду отмечает 100-летие отечественных прыжков в воду.
Символично, что праздник водных видов спорта в формате состязания лучших спортсменов России прошёл именно в Екатеринбурге. На то есть очень веские обстоятельства. В нынешнем положении нашей страны открытие нового многофункционального Дворца водных видов спорта, да еще и в сердце Урала – Екатеринбурге – огромное достижение для всей России. И Дворец не местечковое строение, а то самое место, которое можно узнавать будущей Меккой отечественного плаванья и прыжков в воду.
Несмотря на огромные победные традиции в водных видах спорта, по-настоящему качественных арен в стране было крайне мало. Поэтому многим спортсменам приходилось для полноценного тренировочного процесса уезжать за границу. Есть вероятность, что с появлением подобных сооружений нашим водникам не нужно будет куда-то ездить и платить за это баснословные деньги. Уже сейчас у нас есть всё для развития будущих поколений чемпионов.
Демонстрационная плавательная чаша полностью соответствует мировым стандартам по размерам, освещению и хронометражному оборудованию. Присутствует здесь и передвижной борт. Ванна для разминок равна 50 метрам, плюс 10 дорожек. Особенно впечатляет прыжковый бассейн, в котором можно проводить соревнования самого запредельного мирового уровня.
«Для Екатеринбурга чемпионат России станет первым соревнованием подобного уровня по прыжкам в воду, тестовым мероприятием перед Международным Фестивалем университетского спорта, который состоится в августе. Для нас Чемпионат России в нынешних условиях – главный старт, где за призовые места будут бороться сильнейшие спортсмены», – говорил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
К тому же, в Екатеринбурге для проведения международных соревнований готова вся городская инфраструктура, так как город активно готовился к Универсиаде. Но, как мы все знаем, вместо Всемирных студенческих игр у нас пройдет другое соревнование – Международные летние студенческие игры. Они пройдут в те же даты, когда должна была пройти Универсиада — с 19-го по 31 августа 2023 года. В соревнованиях примут участие более 5 тыс. спортсменов, которые будут состязаться в 18 видах спорта.
Также на недавнем ПМЭФ в Санкт-Петербурге, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строения для летних студенческих игр не будут простаивать. Начиная с нынешнего года, здесь планируется проводить матчевые спортивные встречи России и Китая, как когда-то проводились подобные встречи между СССР и США.
Возвращаясь к соревнованиям, состоявшимся на этой неделе, отметим впечатляющее выступление Елизаветы Кузиной, взявшей четыре золотых медали – в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (вместе с Кристиной Ильиных), парных прыжках с 10-метровой вышки (с Бондарем) и трёхметрового трамплина (в паре с Ильёй Молчановым), а также в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина (эта награда, между прочим, первая такого рода в её карьере).
«Сейчас, честно говоря, смешанные эмоции. Но, конечно, довольна результатом. Очень переживала, особенно перед последним прыжком. Нужно было показать хороший результат. Думаю, что всё получилось.Почему эмоции смешанные? Потому что переволновалась, наверное. И сейчас присутствует вроде и радость, и волнение», – сказала триумфатор в интервью «Матч ТВ».