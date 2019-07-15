Минибаев и Бондарь – серебряные призеры ЧМ в Корее - Советский спорт
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15 июля 2019 16:49Прыжки в водуКоноплев Александр

Минибаев и Бондарь – серебряные призеры ЧМ в Корее

Еще одна медаль в копилку сборной России.

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали чемпионата мира в корейском Кванджоу в синхронных прыжках с вышки. Они уступили 42,33 балла китайцам Цао Юань и Чэнь Айсэнь.

Бронзу завоевали Томас Дэйли и Мэттью Лю из Великобритании.

В соревнованиях приняли участие 12 пар.

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