Россиянки Клюева и Королева выиграли золото на чемпионате Европы в Киеве - Советский спорт
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11 августа 2019 19:56Прыжки в водуКоноплев Александр

Россиянки Клюева и Королева выиграли золото на чемпионате Европы в Киеве

Теперь на счету сборной России шесть золотых медалей.

Россиянка Ульяна Клюева и Виталия Королева выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве.

Результат победительниц – 290,70 балла. Второе место заняли немки Лина Хентшель и Тина Пунцель (288,87 балла). Виктория Кесарь и Анна Письменская (287,37) из России заняли третье место.

18-летняя Королева стала двукратной чемпионкой Европы. Для 17-летней Клюевой это первый подобный успех.

Для сборной России это шестое золото на турнире.

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