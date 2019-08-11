Россиянки Клюева и Королева выиграли золото на чемпионате Европы в Киеве

Россиянка Ульяна Клюева и Виталия Королева выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве.
Результат победительниц – 290,70 балла. Второе место заняли немки Лина Хентшель и Тина Пунцель (288,87 балла). Виктория Кесарь и Анна Письменская (287,37) из России заняли третье место.
18-летняя Королева стала двукратной чемпионкой Европы. Для 17-летней Клюевой это первый подобный успех.
Для сборной России это шестое золото на турнире.
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