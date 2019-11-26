Евгений Кузнецов: Под нашим флагом или нейтральным планирую выступать в любом случае

Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов высказался о возможном отстранении России от международных турниров на четыре года.
«Все, что происходит сейчас в ситуации с WADA, похоже на изоляцию спортивной России, – приводит News.ru слова 28-летнего спортсмена, – но в любом случае, под нашим флагом или нейтральным я планирую выступать».
В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал исполком организации отстранить России от участия в международных турнирах сроком на четыре года в связи с манипуляциями с базой данных Московской лаборатории.
Напомним, по итогам анализа данных, изъятых в январе из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения. После изучения ответа России комитет по соответствию пришел к выводу, что изменения в базу данных были внесены специально.
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