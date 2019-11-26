Олимпийский чемпион Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов и завершает карьеру Российский прыгун в воду отстранен на 18 месяцев.

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров решением Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA) дисквалифицирован на полтора года за пропуск допинг-тестов. 28-летний спортсмен принял решение завершить карьеру.

«К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла, – приводит «Р-Спорт» слова президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко. – Он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру».

Отметим, что Захаров выиграл золото Олимпийских игр 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На чемпионатах мира он завоевал одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали.