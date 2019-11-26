Илья Захаров: Допинг никогда не употреблял и не буду

Олимпийский чемпион Илья Захаров подтвердил, что завершает спортивную карьеру.
Во вторник стало известно, что 28-летний прыгун в воду дисквалифицирован на полтора года за пропуск допинг-тестов.
«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Допинг никогда не употреблял и не буду... Закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был.
Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям, кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи», – написал Захаров в инстаграме.
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Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет. дорогие болельщики И все кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам ! Допинг никогда не употреблял и не буду... закончил карьеру , по этому и пропуск допинг тестов был. Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям кто был со мной сейчас у меня начинается новый этап в жизни и я готовлюсь к этому. всем спасибо я на связи ✊ Today I would ~* to say that I will retire. And I want to thank all of you for your kind thoughts of me, for your support, my dear fans. I have never used doping... and I will never do it！Due to injury I had two operations and missed doping tests. I am grateful to my family, my nearest and dearest, my friends who are allways with me. Now I have a new stage in my life and I am preparing for it. I am sure I can do good for sport. Thanks a lot. I am always in touch. ✊ #ильязахаров #прыжкивводу #завершениекарьеры
Публикация от Ilia Zakharov (@zahar.diving)
Напомним, Захаров стал победителем Олимпийских игр 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На чемпионатах мира он завоевал одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали.