Илья Захаров: Допинг никогда не употреблял и не буду Российский прыгун получил дисквалификацию и завершил карьеру.

Олимпийский чемпион Илья Захаров подтвердил, что завершает спортивную карьеру.

Во вторник стало известно, что 28-летний прыгун в воду дисквалифицирован на полтора года за пропуск допинг-тестов.

«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Допинг никогда не употреблял и не буду... Закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был.

Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям, кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи», – написал Захаров в инстаграме.

Напомним, Захаров стал победителем Олимпийских игр 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На чемпионатах мира он завоевал одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали.