Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку

Яна Егорян уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта». Об этом сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

- Яна Егорян в конце августа уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», так как директор центра Зуев Д.В. посчитал, что такая спортсменка не нужна Московской области, - сообщил Ильгар Яшарович в своем Инстаграм. – Яну с удовольствием возьмут другие регионы, но ее преданность Московской области вызывает уважение!

В мае 2021 года Яна стала мамой и после необходимой паузы начала опять тренировочный процесс. Не хочется всех этих писем в прокуратуру для восстановления Яны на работе, нет необходимости напоминать этим «специалистам» о защите материнства, хочется нормального человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам, которые много лет трудятся и приносят медали региону и стране!

И конечно хочется, чтобы каждый занимался своим делом, делом, в котором разбираешься и имеешь знания… Но об этом можно только мечтать!

Егорян подтвердила эту информацию в своем обращении, которое она выложила на канале YouTube. «Меня выкинули, как ненужную собаку», - сказала спортсменка, добавив, что она уже два месяца не получает зарплату.