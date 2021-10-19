Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку

Яна Егорян уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта». Об этом сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
- Яна Егорян в конце августа уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», так как директор центра Зуев Д.В. посчитал, что такая спортсменка не нужна Московской области, - сообщил Ильгар Яшарович в своем Инстаграм. – Яну с удовольствием возьмут другие регионы, но ее преданность Московской области вызывает уважение!
В мае 2021 года Яна стала мамой и после необходимой паузы начала опять тренировочный процесс. Не хочется всех этих писем в прокуратуру для восстановления Яны на работе, нет необходимости напоминать этим «специалистам» о защите материнства, хочется нормального человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам, которые много лет трудятся и приносят медали региону и стране!
И конечно хочется, чтобы каждый занимался своим делом, делом, в котором разбираешься и имеешь знания… Но об этом можно только мечтать!
Егорян подтвердила эту информацию в своем обращении, которое она выложила на канале YouTube. «Меня выкинули, как ненужную собаку», - сказала спортсменка, добавив, что она уже два месяца не получает зарплату.
Также она сообщила, что так и не получила двухкомнатную квартиру в Химках, которую руководство Московской области обещало ей за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Правда, через некоторое время фехтовальщице предоставили служебную квартиру, в которой она сейчас и проживает. Кроме того, спортсменка рассказала, что одним из поводов к ее увольнению из ЦСП стало неучастие в чемпионате России этого года. Отметим, что чемпионат России-2021 прошел в Новосибирске с 17 по 24 апреля, а через 10 дней, 3 мая, Яна Егорян стала мамой.
Яна Егорян – двукратная олимпийская чемпионка (2016) по фехтованию на саблях в личном и командном первенстве. Двукратная победительница Юношеских Олимпийских игр (2010) в личном и командном первенстве. Двукратная чемпионка мира (2015, 2019) в командном первенстве. Шестикратная чемпионка Европы (2013 – 2016, 2018, 2019) в командном первенстве. Двукратная чемпионка России (2012, 2014) в личном первенстве. Двукратная обладательница Кубка России (2017, 2019) в личном первенстве.
Интересно, что это не первый случай, когда фехтовальщицы из Московской области испытывают проблемы с жильем. В 2010 году ставшая чемпионкой Европы саблистка Светлана Кормилицына в интервью «Советскому спорту» на следующий день после победы на турнире заявила: «Вернусь, положу, как и собиралась, медаль на полку. Хотя где будет эта полка, неизвестно. Я живу в общежитии в городе Долгопрудный, и незадолго до отъезда в Германию (там проходил чемпионат Европы – прим. редакции) мне пришло письмо с уведомлением о выселении. Не знаю, что будет дальше». Тогда ситуация была исправлена, Светлана получила жилье.
PS По данным «Советского спорта» к решению проблемы Яны Егорян подключился министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.