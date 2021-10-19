ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку
19 октября 16:14
автор: Алексей Попов
автор фото: Олимпийский комитет России

Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку

Скандальная ситуация с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях.

Яна Егорян уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта». Об этом сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

- Яна Егорян в конце августа уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», так как директор центра Зуев Д.В. посчитал, что такая спортсменка не нужна Московской области, - сообщил Ильгар Яшарович в своем Инстаграм. – Яну с удовольствием возьмут другие регионы, но ее преданность Московской области вызывает уважение!

В мае 2021 года Яна стала мамой и после необходимой паузы начала опять тренировочный процесс. Не хочется всех этих писем в прокуратуру для восстановления Яны на работе, нет необходимости напоминать этим «специалистам» о защите материнства, хочется нормального человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам, которые много лет трудятся и приносят медали региону и стране!

И конечно хочется, чтобы каждый занимался своим делом, делом, в котором разбираешься и имеешь знания… Но об этом можно только мечтать!

Егорян подтвердила эту информацию в своем обращении, которое она выложила на канале YouTube. «Меня выкинули, как ненужную собаку», - сказала спортсменка, добавив, что она уже два месяца не получает зарплату.

Также она сообщила, что так и не получила двухкомнатную квартиру в Химках, которую руководство Московской области обещало ей за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Правда, через некоторое время фехтовальщице предоставили служебную квартиру, в которой она сейчас и проживает. Кроме того, спортсменка рассказала, что одним из поводов к ее увольнению из ЦСП стало неучастие в чемпионате России этого года. Отметим, что чемпионат России-2021 прошел в Новосибирске с 17 по 24 апреля, а через 10 дней, 3 мая, Яна Егорян стала мамой.

Яна Егорян – двукратная олимпийская чемпионка (2016) по фехтованию на саблях в личном и командном первенстве. Двукратная победительница Юношеских Олимпийских игр (2010) в личном и командном первенстве. Двукратная чемпионка мира (2015, 2019) в командном первенстве. Шестикратная чемпионка Европы (2013 – 2016, 2018, 2019) в командном первенстве. Двукратная чемпионка России (2012, 2014) в личном первенстве. Двукратная обладательница Кубка России (2017, 2019) в личном первенстве.

Интересно, что это не первый случай, когда фехтовальщицы из Московской области испытывают проблемы с жильем. В 2010 году ставшая чемпионкой Европы саблистка Светлана Кормилицына в интервью «Советскому спорту» на следующий день после победы на турнире заявила: «Вернусь, положу, как и собиралась, медаль на полку. Хотя где будет эта полка, неизвестно. Я живу в общежитии в городе Долгопрудный, и незадолго до отъезда в Германию (там проходил чемпионат Европы – прим. редакции) мне пришло письмо с уведомлением о выселении. Не знаю, что будет дальше». Тогда ситуация была исправлена, Светлана получила жилье.

PS По данным «Советского спорта» к решению проблемы Яны Егорян подключился министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сочи" уступил "Авангарду""Спартак" в остросюжетном матче вырвал победу у ЦСКА"Торпедо" выиграло у "Автомобилиста"Избитый дагестанцами в метро мужчина отреагировал на шутку ХабибаМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристокSilent обратился к Торонто: «Саня, ты, блин, фидишь»
Президент ФИФА снова говорит о чемпионатах мира раз в два года. А такое вообще возможно?
Джанни Инфантино посчитал необходимым очередной раз объяснить общественности плюсы от перехода с четырехлетнего на двухгодичный цикл чемпионатов мира по футболу. Но как быть с другими турнирами сборных?
Киберспорт убьет Олимпиаду? Рейтинг призовых российских спортсменов в 2021 году
Ребята из Team Spirit порвали российский спорт: наши сенсационные чемпионы мира по Dota 2 за неделю заработали столько, сколько герои Олимпийских игр не получат за карьеру. Об этом - наш видеоролик.
У Панарина — победный гол, Шестеркин — первая звезда, а Костин забросил 2 шайбы за 47 секунд! Русский день в НХЛ
В двух матчах очередного дня регулярного чемпионата НХЛ россияне творили удивительные вещи.
Вопросов больше, чем ответов. Выводы из заявлений Жамнова, с которым нам биться за хоккейное золото Пекина-2022
Относительно штаба олимпийской хоккейной сборной на Играх в Пекине все точки над i расставлены, но ясности с перспективами команды на предстоящем в феврале 2022 года турнире от этого не добавилось.
Выигрыш 44 миллионов рублей на чемпионстве Team Spirit мог оказаться рекламным фейком. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей из мира букмекерского бизнеса.
Драка «Шевченко» со «Спартаком», «безрукий» ЦСКА и «перенапрягшийся» Кокорин в обзоре мемов
Главные события футбольных выходных в традиционной подборке мемов.
Ковальчук едет на шестую Олимпиаду генменеджером сборной России! А вот итоги его грандиозной игровой карьеры
Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Знаменитый нападающий завершает свою игровую карьеру. О том, какой мы ее запомнили - в материале «Плеймейкера».
Ледовые Арабские Эмираты. Зачем КХЛ едет в Дубай на «разогрев» Навке и Загитовой
В декабре наш спорт будет серьезно представлен в рамках Дня России на «Экспо-2020» в ОАЭ. И, возможно, это только начало экспансии на Ближний Восток.
Эконом-режим под «Зенит». Как «Ювентус» забрал три очка у Моуринью перед выездом в Петербург
За три дня до встречи с командой Сергея Семака в Лиге чемпионов «Ювентус» скромно по счету и по игре победил «Рому» в очередном туре Серии А.
Вот так бы и всегда! Почему 11-й тур РПЛ получился лучшим в нашем футболе за очень долгое время
11-й тур РПЛ был очень крутым. Главное его достоинство – абсолютная непредсказуемость результатов и лихие повороты в матчах. Мы от этого порядком отвыкли, а потому встречаем события, которые должны быть вроде бы обычным явлением, словно прилет инопланетян.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика