Польшу показательно наказали за издевательство над Россией. И как только смелости хватило?

Фехтование из-за ситуации с допуском россиян стало одним им самых обсуждаемых видов спорта. Наших сначала допустили к соревнованиям, а потом Западные страны стали отказываться от проведения турниров, бойкотируя решение Международной федерации фехтования (FIE).

Однако у всего есть предел. Исполнительный комитет FIE наконец-то включил мозги и отобрал у Европейских игр в Польше статус чемпионата Европы по причине того, что те наотрез отказывались пускать туда россиян.

ЧТО ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛО

Международная федерация фехтования была одной из первых, кто начал рассматривать вариант с возвращением России в мировой спорт. Конгресс организации большинством голосов принял положительное решение по нашим спортсменам, которые должны были вернуться еще в середине апреля.



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Однако в FIE посмотрели на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и задумались. Надо было как-то адаптироваться к новым требованиям сверху, поэтому был выпущен список российских спортсменов, которым можно соревноваться за границей.

В этом списке предсказуемо не оказалось никого из призеров минувшей летней Олимпиады в Токио. Все главные звезды российского фехтования были лишены возможности выступить на международных турнирах, включая олимпийских чемпионок Софию Позднякова, Софья Великую и Яну Егорян. Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что не станет делить своих спортсменов на «хороших» и «плохих», поэтому либо на турниры едут все россияне, либо никто.

ПОЛЬШУ НАКАЗАЛИ ПО ДЕЛУ

Похоже, такая позиция России была услышана на Западе. Иначе как объяснить, что исполнительный комитет FIE внезапно образумился и сделал что-то адекватное. Он принял решение лишить предстоящие Европейские игры в польском Кракове статуса индивидуального чемпионата Европы из-за недопуска туда российских спортсменов. Напомним, что Польша еще в сентябре 2022 года ввела запрет для россиян на поездки в страну, это касалось даже возможности делать пересадки в аэропортах государства.



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Не так давно была неприятная ситуация у российской теннисистки Виталию Дьяченко, которую не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Каира в Ниццу с пересадкой в Варшаве. Причина – наличие российского паспорта. Спустя почти 9 месяцев на Западе увидели в этом дискриминацию по национальному признаку, поэтому и лишили поляков чемпионата Европы по фехтованию. А это значит, что турнир в Кракове не будет приносить спортсменам очков в гонке за олимпийскими путевками. То есть, фактически потеряет смысл.

Сейчас все индивидуальные олимпийские виды спорта заточены именно на получение олимпийской квалификации, так что решение исполнительного комитета FIE на самом деле весьма смелое. Иностранцы готовились к турниру в Кракове, а теперь могут там рассматривать участие в нем разве что для набора и поддержания формы. Польшу серьезно наказали и разве кто-то может сказать, что не по делу?