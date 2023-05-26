Италия против мирового порядка? Русских фехтовальщиков пустили на чемпионат мира

Весь месяц медийное пространство сотрясают новости то о допуске сборных России и Беларуси по фехтованию на крупные турниры, то о недопуске. Оттоптаться на этой теме успели почти все европейские федерации, которые раз за разом либо отказываются от проведения турниров с участием спортсменов двух стран.

Но сегодня Италия допустила российских и белорусских саблистов и рапиристов до участия в чемпионате мира по фехтованию в Милане. «Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве в Италии», – рассказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Федерация фехтования России

В начале весны Международная федерация фехтования (FIE), исходя из рекомендаций МОК (Международного олимпийского комитета), приняла решение вернуть россиян и белорусов в соревнования под своей эгидой. Однако это решение не повлияло на часть европейских национальных федераций. Одна за другой, такие страны как: Германии, Польша и Франция решили отменить проведения турниров в своих странах, мотивируя это тем, что они не примут у себя наши сборные. Далее к бойкоту присоединились Финляндия и Швеция, где должны были пройти мелкие соревнования, и Дания, на территории которой вообще ничего не планировалось. Помимо федераций в лице чиновников, самостоятельные протесты выразили 323 «мушкетера», которые закидали главу МОК Томаса Баха и президента FIE Эммануэля Катсиадакиса гневными письмами, в которых настаивали на отстранении россиян и белорусов.

Допуск на все соревнования вступил в силу в апреле, но россияне так и не съездили пока ни на один турнир. Потому что, несмотря, на отсутствие ограничений для участия, до сегодняшнего дня не было никакой конкретики. И вот, случилось, Италия все-таки разрешила российским атлетам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

РИА Новости

Примут нас в объятия мирового фехтования, конечно же, с раннее оговоренными рекомендациями МОК, а именно: допускать спортсменов из России и Белоруссии только в нейтральном статусе (без флага и гимна); без командных видов спорта и без соревнований в команде. Только спортсмены по отдельности; допустить только тех спортсменов, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий; спортсмены, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не могут выступать на соревнованиях; все допущенные спортсмены должны следовать антидопинговым правилам. Осталось дождаться реакции других стран на это революционное решение и посмотреть, сколько в итоге будет отказников.