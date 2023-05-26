ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Италия против мирового порядка? Русских фехтовальщиков пустили на чемпионат мира

Ну держитесь! Софья Александровна Великая - ваш выход!
Италия против мирового порядка? Русских фехтовальщиков пустили на чемпионат мира
26 мая 2023 12:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Весь месяц медийное пространство сотрясают новости то о допуске сборных России и Беларуси по фехтованию на крупные турниры, то о недопуске. Оттоптаться на этой теме успели почти все европейские федерации, которые раз за разом либо отказываются от проведения турниров с участием спортсменов двух стран.

Но сегодня Италия допустила российских и белорусских саблистов и рапиристов до участия в чемпионате мира по фехтованию в Милане. «Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве в Италии», – рассказал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Федерация фехтования России

В начале весны Международная федерация фехтования (FIE), исходя из рекомендаций МОК (Международного олимпийского комитета), приняла решение вернуть россиян и белорусов в соревнования под своей эгидой. Однако это решение не повлияло на часть европейских национальных федераций. Одна за другой, такие страны как: Германии, Польша и Франция решили отменить проведения турниров в своих странах, мотивируя это тем, что они не примут у себя наши сборные. Далее к бойкоту присоединились Финляндия и Швеция, где должны были пройти мелкие соревнования, и Дания, на территории которой вообще ничего не планировалось. Помимо федераций в лице чиновников, самостоятельные протесты выразили 323 «мушкетера», которые закидали главу МОК Томаса Баха и президента FIE Эммануэля Катсиадакиса гневными письмами, в которых настаивали на отстранении россиян и белорусов.

Допуск на все соревнования вступил в силу в апреле, но россияне так и не съездили пока ни на один турнир. Потому что, несмотря, на отсутствие ограничений для участия, до сегодняшнего дня не было никакой конкретики. И вот, случилось, Италия все-таки разрешила российским атлетам выступать на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

РИА Новости

Примут нас в объятия мирового фехтования, конечно же, с раннее оговоренными рекомендациями МОК, а именно: допускать спортсменов из России и Белоруссии только в нейтральном статусе (без флага и гимна); без командных видов спорта и без соревнований в команде. Только спортсмены по отдельности; допустить только тех спортсменов, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий; спортсмены, связанные с вооруженными силами России или с агентствами по безопасности, не могут выступать на соревнованиях; все допущенные спортсмены должны следовать антидопинговым правилам. Осталось дождаться реакции других стран на это революционное решение и посмотреть, сколько в итоге будет отказников.

источник: «Советский спорт»
Италия против мирового порядка? Русских фехтовальщиков пустили на чемпионат мира
Италия против мирового порядка? Русских фехтовальщиков пустили на чемпионат мира
Ну держитесь! Софья Александровна Великая - ваш выход!
26.05.2023 12:30
Фехтование
автор: Андрей Тупиков
Польшу показательно наказали за издевательство над Россией. И как только смелости хватило?
Польшу показательно наказали за издевательство над Россией. И как только смелости хватило?
Европейские игры в Кракове лишены статуса чемпионата Европы из-за беспредела, устроенного польскими властями в отношении России.
26.05.2023 08:00
Фехтование
автор: Роман Толокнов
Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку
Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку
Скандальная ситуация с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях.
19.10.2021 16:14
Фехтование
автор: Алексей Попов
«Девочки - красавицы, умницы. С победой!» Виктор Кровопусков поздравляет рапиристок сборной России
«Девочки - красавицы, умницы. С победой!» Виктор Кровопусков поздравляет рапиристок сборной России
Четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков восхищен победой женской сборной России в командном турнире рапиристок на Играх в Токио.
29.07.2021 17:27
Фехтование
автор: Юрий Волохов
Самоизоляция Татьяны Андрюшиной
Самоизоляция Татьяны Андрюшиной
Из-за несоблюдения карантинных правил Министерства спорта шпажистка Татьяна Андрюшина оказалась изолирована от сборной команды России и не примет участия в Олимпийских играх в Токио.
23.06.2021 20:00
Фехтование
автор: Степан Охотников
С флагом и гимном! У россиян – уже пять золотых на первенстве мира
С флагом и гимном! У россиян – уже пять золотых на первенстве мира
На проходящем в столице Египта Каире первенстве мира по фехтованию среди юниоров и кадетов наши мастера клинка выиграли уже 11 медалей, из них пять золотых. В честь их побед организаторы поднимают под своды арены российский триколор и исполняют гимн нашей страны.
09.04.2021 21:47
Фехтование
автор: Сергей Иванов
На Олимпиаду через суд. Такой путь выбрала фехтовальщица сборной
На Олимпиаду через суд. Такой путь выбрала фехтовальщица сборной
14 апреля арбитражный суд рассмотрит ситуацию с дисквалификацией члена сборной России по шпаге Татьяны Андрюшиной.
09.04.2021 12:07
Фехтование
автор: Степан Охотников
«Еду вам доставит олимпийский чемпион». Венесуэлец Лимардо устроился в Uber-доставку
«Еду вам доставит олимпийский чемпион». Венесуэлец Лимардо устроился в Uber-доставку
Рубен Лимардо готовится к Играм в Токио, но из-за отсутствия турниров не может заработать фехтованием ни на жизнь, ни на тренировки.
25.11.2020 13:19
Фехтование
автор: Степан Охотников
«Говорю туркам: «Я – Кровопусков», они – не знаем такого». Виктору Кровопускову – 72 года
«Говорю туркам: «Я – Кровопусков», они – не знаем такого». Виктору Кровопускову – 72 года
Вчера 72-й день рождения отметил четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков.
30.09.2020 13:00
Фехтование
автор: Юрий Волохов
Рапира немца пробила маску нашего фехтовальщика и вонзилась ему в глаз. Вспоминаем трагедию на ЧМ-82
Рапира немца пробила маску нашего фехтовальщика и вонзилась ему в глаз. Вспоминаем трагедию на ЧМ-82
20 июля 1982 года во время встречи Владимира Смирнова и Маттиаса Бера клинок немца пробил маску советского фехтовальщика и вонзился ему в левый глаз.
25.07.2020 10:30
Фехтование
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика