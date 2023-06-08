ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лезвие пробило мозг. Как немецкий фехтовальщик убил советского спортсмена

История гибели легендарного рапириста Владимира Смирнова.
Лезвие пробило мозг. Как немецкий фехтовальщик убил советского спортсмена
08 июня 2023 08:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Порой трагедии в спорте приводят к революционным решениям в плане изменения подхода к экипировке. Так, например, хоккей шаг за шагом пришел к каскам с защитным стеклом для лица, а в боксе появился специальный шлем. В фехтовании пересмотрели требования к защите после смерти советского рапириста Владимира Смирнова.

Владимир родился в Ворошиловоградской (ныне Луганская) области. В фехтование Смирнов попал после того, как уже попробовал свои силы в футболе и баскетболе. Его заприметил тренер из местной секции, после чего Володя навсегда связал свою жизнь с рапирой. В родном городке Рубежное вариантов для взрывного развития особо не было, но после переезда в Киев к тренеру Виктору Быкову, пришли первые серьезные результаты.

Источник фото: архив «Советского спорта»

В 23 года Владимир Смирнов стал чемпионом СССР, звание которого он удерживал три года подряд. Еще через два года спортсмен стал первым на Спартакиаде народов СССР. Удивительно, но даже такие подвиги не гарантировали спортсмену попадание на крупные международные турниры, потому что отбор в сборную был серьезнее, чем борьба за мировую корону. В Союзе на тот момент было с десяток рапиристов высочайшего уровня. И все-таки Смирнов выдержал конкуренцию, чтобы в 1978 году выиграть вместе с командой бронзу мирового первенства. Это стало началом великого пути.

В 1979 году пришла первая международная победа. И, вновь, командное первенство, но уже с золотым отливом. Такую же награду наш фехтовальщик выиграл в 1981 году. Настоящая слава пришла к Смирнову в год московской Олимпиады. В 1980-м он забрал личные соревнования как на чемпионате мира, так и на самих олимпийских играх, и стал лишь вторым рапиристом в СССР, которому удалось завоевать «золото» в личном первенстве (первым был Виктор Жданович на Олимпиаде 1960 года в Риме). К победе, триумфатор добавил «серебро» в командной рапире и «бронзу» в командном первенстве по фехтованию на шпагах.

Источник фото: РИА Новости

В 1982 году пришел черед ехать на следующее мировое первенство. К тому моменту у Владимира Смирнова уже были жена и двое детей. Он все больше проводил времени с семьей и все меньше хотел участвовать в изнурительных тренировках, которые не давали возможности проводить время с родными. Смирнова приходилось буквально уговаривать ехать на соревнования. Но такой он был человек, отказать не мог. Владимир смог убедить тренеров, что ему надо уехать во время сборов на один день (в то время, в СССР это было немыслимо), дабы увидеть жену и детей. Как оказалось, в последний раз.

На чемпионате мира в Риме, советская команда боролась со сборной ФРГ. Поединки проходили напряженно. Немецкая команда была одним из лидеров европейского фехтования. В схватке Смирнова и немца Маттиаса Бера все шло к победе нашего рапириста, но во время дуэли, Бер сломал клинок, попав в плечо Владимира. По инерции обрубок от рапиры угодил отечественному спортсмену через глаз прямо в мозг. «Лезвие» вошло внутрь на 14 сантиметров. Моментальная клиническая смерть. Смирнов провел в коме восемь дней, после чего скончался.

Эта трагедия привела к пересмотру качества обмундирования в фехтовании. Экипировку начали делать из более прочного материала, чтобы клинком нельзя было пробить материю. Также изменились требования нагрузки на кончик рапиры или шпаги. Все эти изменения положительно повлияли на безопасность спортсменов, подобных случаев в фехтовании больше не было.

источник: «Советский спорт»
Лезвие пробило мозг. Как немецкий фехтовальщик убил советского спортсмена
Лезвие пробило мозг. Как немецкий фехтовальщик убил советского спортсмена
История гибели легендарного рапириста Владимира Смирнова.
08.06.2023 08:00
Фехтование
автор: Андрей Тупиков
Италия против мирового порядка? Русских фехтовальщиков пустили на чемпионат мира
Италия против мирового порядка? Русских фехтовальщиков пустили на чемпионат мира
Ну держитесь! Софья Александровна Великая - ваш выход!
26.05.2023 12:30
Фехтование
автор: Андрей Тупиков
Польшу показательно наказали за издевательство над Россией. И как только смелости хватило?
Польшу показательно наказали за издевательство над Россией. И как только смелости хватило?
Европейские игры в Кракове лишены статуса чемпионата Европы из-за беспредела, устроенного польскими властями в отношении России.
26.05.2023 08:00
Фехтование
автор: Роман Толокнов
Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку
Яна Егорян: Меня выкинули, как ненужную собаку
Скандальная ситуация с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях.
19.10.2021 16:14
Фехтование
автор: Алексей Попов
«Девочки - красавицы, умницы. С победой!» Виктор Кровопусков поздравляет рапиристок сборной России
«Девочки - красавицы, умницы. С победой!» Виктор Кровопусков поздравляет рапиристок сборной России
Четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков восхищен победой женской сборной России в командном турнире рапиристок на Играх в Токио.
29.07.2021 17:27
Фехтование
автор: Юрий Волохов
Самоизоляция Татьяны Андрюшиной
Самоизоляция Татьяны Андрюшиной
Из-за несоблюдения карантинных правил Министерства спорта шпажистка Татьяна Андрюшина оказалась изолирована от сборной команды России и не примет участия в Олимпийских играх в Токио.
23.06.2021 20:00
Фехтование
автор: Степан Охотников
С флагом и гимном! У россиян – уже пять золотых на первенстве мира
С флагом и гимном! У россиян – уже пять золотых на первенстве мира
На проходящем в столице Египта Каире первенстве мира по фехтованию среди юниоров и кадетов наши мастера клинка выиграли уже 11 медалей, из них пять золотых. В честь их побед организаторы поднимают под своды арены российский триколор и исполняют гимн нашей страны.
09.04.2021 21:47
Фехтование
автор: Сергей Иванов
На Олимпиаду через суд. Такой путь выбрала фехтовальщица сборной
На Олимпиаду через суд. Такой путь выбрала фехтовальщица сборной
14 апреля арбитражный суд рассмотрит ситуацию с дисквалификацией члена сборной России по шпаге Татьяны Андрюшиной.
09.04.2021 12:07
Фехтование
автор: Степан Охотников
«Еду вам доставит олимпийский чемпион». Венесуэлец Лимардо устроился в Uber-доставку
«Еду вам доставит олимпийский чемпион». Венесуэлец Лимардо устроился в Uber-доставку
Рубен Лимардо готовится к Играм в Токио, но из-за отсутствия турниров не может заработать фехтованием ни на жизнь, ни на тренировки.
25.11.2020 13:19
Фехтование
автор: Степан Охотников
«Говорю туркам: «Я – Кровопусков», они – не знаем такого». Виктору Кровопускову – 72 года
«Говорю туркам: «Я – Кровопусков», они – не знаем такого». Виктору Кровопускову – 72 года
Вчера 72-й день рождения отметил четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков.
30.09.2020 13:00
Фехтование
автор: Юрий Волохов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.