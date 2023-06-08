Лезвие пробило мозг. Как немецкий фехтовальщик убил советского спортсмена

Порой трагедии в спорте приводят к революционным решениям в плане изменения подхода к экипировке. Так, например, хоккей шаг за шагом пришел к каскам с защитным стеклом для лица, а в боксе появился специальный шлем. В фехтовании пересмотрели требования к защите после смерти советского рапириста Владимира Смирнова.

Владимир родился в Ворошиловоградской (ныне Луганская) области. В фехтование Смирнов попал после того, как уже попробовал свои силы в футболе и баскетболе. Его заприметил тренер из местной секции, после чего Володя навсегда связал свою жизнь с рапирой. В родном городке Рубежное вариантов для взрывного развития особо не было, но после переезда в Киев к тренеру Виктору Быкову, пришли первые серьезные результаты.

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В 23 года Владимир Смирнов стал чемпионом СССР, звание которого он удерживал три года подряд. Еще через два года спортсмен стал первым на Спартакиаде народов СССР. Удивительно, но даже такие подвиги не гарантировали спортсмену попадание на крупные международные турниры, потому что отбор в сборную был серьезнее, чем борьба за мировую корону. В Союзе на тот момент было с десяток рапиристов высочайшего уровня. И все-таки Смирнов выдержал конкуренцию, чтобы в 1978 году выиграть вместе с командой бронзу мирового первенства. Это стало началом великого пути.

В 1979 году пришла первая международная победа. И, вновь, командное первенство, но уже с золотым отливом. Такую же награду наш фехтовальщик выиграл в 1981 году. Настоящая слава пришла к Смирнову в год московской Олимпиады. В 1980-м он забрал личные соревнования как на чемпионате мира, так и на самих олимпийских играх, и стал лишь вторым рапиристом в СССР, которому удалось завоевать «золото» в личном первенстве (первым был Виктор Жданович на Олимпиаде 1960 года в Риме). К победе, триумфатор добавил «серебро» в командной рапире и «бронзу» в командном первенстве по фехтованию на шпагах.

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В 1982 году пришел черед ехать на следующее мировое первенство. К тому моменту у Владимира Смирнова уже были жена и двое детей. Он все больше проводил времени с семьей и все меньше хотел участвовать в изнурительных тренировках, которые не давали возможности проводить время с родными. Смирнова приходилось буквально уговаривать ехать на соревнования. Но такой он был человек, отказать не мог. Владимир смог убедить тренеров, что ему надо уехать во время сборов на один день (в то время, в СССР это было немыслимо), дабы увидеть жену и детей. Как оказалось, в последний раз.

На чемпионате мира в Риме, советская команда боролась со сборной ФРГ. Поединки проходили напряженно. Немецкая команда была одним из лидеров европейского фехтования. В схватке Смирнова и немца Маттиаса Бера все шло к победе нашего рапириста, но во время дуэли, Бер сломал клинок, попав в плечо Владимира. По инерции обрубок от рапиры угодил отечественному спортсмену через глаз прямо в мозг. «Лезвие» вошло внутрь на 14 сантиметров. Моментальная клиническая смерть. Смирнов провел в коме восемь дней, после чего скончался.

Эта трагедия привела к пересмотру качества обмундирования в фехтовании. Экипировку начали делать из более прочного материала, чтобы клинком нельзя было пробить материю. Также изменились требования нагрузки на кончик рапиры или шпаги. Все эти изменения положительно повлияли на безопасность спортсменов, подобных случаев в фехтовании больше не было.