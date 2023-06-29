«Моя семья в России». Олимпийская чемпионка развелась с мужем, сбежавшим в США

Олимпийская чемпионка Игр в Токио, чемпионка мира 2018 и 2019 гг. саблистка, а по совместительству еще и дочь президента ОКР Станислава Позднякова, София Позднякова приняла решение не переезжать в США к своему уже экс-мужу четырехкратному чемпиону мира среди юниоров по фехтованию на саблях Константину Лоханову.

Историями со сменой спортивного гражданства, а за ним и переездом другую страну, пестрят заголовки информационных изданий. На днях за Францию начала свою выступления теннисистка Варвара Грачева, несколькими неделями раннее в том же направление уехала российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, еще раньше за Швейцарию начала выступать прима российских шахмат Александра Костенюк, а уж сколько подобных эпизодов случилось совсем недавно в фигурном катании не стоит даже перечислять. Легче посчитать тех, кто не уехал, а остался в России.

Случай российской фехтовальщицы Софии Поздняковой стоит особняком. В сентябре 2020 года Позднякова вышла замуж за саратовца Константина Лоханова. Пара жила без конфликтов, все было нормально, пока не наступил февраль 2022 года. Константин уехал на лечение в Мюнхен. В Германии ему предстояло сделать операцию. Однако после начала СВО, Лоханов отказался возвращаться в Россию, а далее в семье случился развод. София сознательно пошла на разрушение семьи, потому что в ее случае другого выбора и быть не могло.

Источник фото: РИА Новости

В своем интервью Алле Шишкиной София с огромным сожалением вспоминает все предшествующие разводу события.

«За три месяца, что не виделись, и отношения стали портиться, и я какие-то моменты пересмотрела. Редко ошибаюсь в важных шагах. Утром просыпаюсь и понимаю, что все для себя определила. Позвонила Косте, сказала, что не поеду. И добавила: «Зачем тогда продолжать, создавать какую-то видимость?»

В целом супруг согласился, хотя еще были моменты, продолжались какие-то уговоры… Но я оставалась тверда: «Кость, это бесполезно. Если бы ты хотел поговорить и выработать общую позицию, то приехал бы. А ты не приехал». Больше в России не появлялся ведь – отправился 22 февраля прошлого года на лечение, а потом оттуда в Штаты. Все контакты – по телефону».

«Взвесив все за и против, поняв, что для меня значат семьи — своя, фехтовальная, церковная, я решила: просто не могу. Мы очень долго обсуждали эту тему, я в какой-то день проснулась и поняла, что решение принято — я не поеду. Какие-то другие варианты, жизнь на две страны мы не рассматривали», — сказала Позднякова в интервью олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной.

Источник фото: соцсети Софии Поздняковой

«Я редко ошибаюсь в важных шагах. Утром просыпаюсь и понимаю, что все для себя определила. Позвонила Косте, сказала, что не поеду», — призналась спортсменка.

«Был момент переживаний, когда мы не понимали, куда деться. Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как я буду общаться с родителями, как я это вообще все папе скажу. Он же меня просто из жизни вычеркнет. Мне сразу плохо становилось. В другой день вставала и думала, что останусь здесь», — рассказала Позднякова.

Подставлять страну и своего отца она не могла. Вот так политические игры ломают спортивные семьи. Династия Поздняковых осталась нетронутой, но какой дорогой ценой это все достигнуто.