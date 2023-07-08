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«Я никому не нужен». Навыки и умения олимпийского чемпиона никому не пригодились

Умер победитель Игр в Москве Николай Алёхин.
«Я никому не нужен». Навыки и умения олимпийского чемпиона никому не пригодились
08 июля 2023 21:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Раньше было так. Коль уж довелось тебе родиться в небольшом городке, где из развлечений есть утренний рынок и один на весь город кружок самодеятельности, прямая дорога либо на местный стадион, где футболисты и легкоатлеты выбивали из себя всю пыль скучного бытия, либо в спортивную секцию, коих в СССР было достаточно в любом регионе.

Именно такая судьба была у будущего олимпийского чемпиона по фехтованию Николая Алёхина. Самое интересное, что в спортивную секцию Николай пришел не один, а с другом, впоследствии еще одним олимпийским чемпионом Александром Романьковым. «Пришли, потому что нечего было делать. Это сейчас родители смотрят: здесь можно будет заработать, а здесь – престижно», рассказывал в интервью Алёхин.

Поначалу в жизни Николая была исключительно рапира. Оба друга Алёхин и Романьков сражались одним оружием. Но в какой-то момент, наблюдавший за этими страстями наставник Эрнест Асиевский решил перевести ребят в саблю. Именно там катастрофически не хватало людей, почему-то молодежь отдавала предпочтение именно рапире. Удивительно, но Алёхин даже расплакался от расстройства. Это нам, обывателям, непонятна подобная страсть к своему снаряду, у людей из мира шпаг и молниеносных уколов своё видение фехтования. Однако чуть позже Коля не знал, как отблагодарить тренера Асиевского за то, что когда-то переформатировал его в саблю.

Источник фото: личный архив Александра Романькова

«Абсолютно разные снаряды. У шпаги треугольный клинок и рукоять с гардой, защищающей кисть спортсмена. Поражаемая поверхность при этом – все тело противника. Можно уколоть в носок, руку, маску. У рапиры клинок квадратный. Уколы засчитываются только в туловище, включая, разумеется, и спину. В сабле поражаемая область – по пояс. То есть можно бить в руку и туловище, но не в ногу. К тому же долгое время, вплоть до конца 1980-х годов, в отличие от шпаги и рапиры, удары в сабле не фиксировались электроникой. Это связано с тем, что здесь больше рубящих ударов, чем колющих. Их определить сложнее. Определением занимались судьи. И, как вы понимаете, делали это довольно субъективно», – вспоминал Алёхин.

Удивительно, но успех к Алёхину пришел на первых же соревнованиях. Первенство республиканских СДЮШОР – и сразу второе место. И далее череда побед, но что-то было не так, как будто со стороны Николая никто не хотел воспринимать всерьёз. Выиграл и выиграл, что здесь такого? А тренер, который готовил чемпионов мира и олимпиад Александр Фель так и вовсе зарядил Алёхину в лоб: «Ты не талантливый». Как после такого сохранить настрой и мотивацию? Но, как говорится, – из таких людей можно гвозди делать. Николай не сдавался. Как показало будущее – он был более, чем прав в этом рвении.

Источник фото: РИА Новости

За невероятную работоспособность, Фель всё же взял к себе Алёхина. Понаблюдал, приноровился, обратил внимание на детали и забрал. Николай сразу попал под крыло победителей, а учиться было у кого. На одном посте сходились люди, за спинами которых были успехи на самых престижных турнирах планеты. Например, четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Сидяк. «Я все время смотрел и удивлялся, как это они великие потеют, майку выжали и опять веселые, и бодрые, а я еле хожу. Вроде же молодой, а ноги не выдерживают. А потом посидел, присмотрелся, подумал и понял: они умеют на какие-то секунды расслабиться, сбросить напряжение, психологическую нагрузку и снова атаковать. Как только этому научился, стало и у меня получаться», признавался Алёхин.

На домашней Олимпиаде 1980 года Алёхин не попал в основной состав. Но в итоге, когда пришло время – команду не подвёл. А начиналось всё из рук вон плохо. Советские саблисты проиграли Румынии. Далее, была накачка от руководства, которое сильно негодовало, что ребята могут посрамить Родину на глазах своих же зрителей. Это то и завело, сделало возможным завоевание «золота». Кубинцев и венгров просто снесли в едином командном порыве. «В финале команда была монолит, все друг друга поддерживали. Мы не оставили шансов итальянцам перевести дух или настроиться, чтобы можно было выиграть. Было ощущение, что они боятся больше, чем мы», делился воспоминаниями Алёхин.

Источник фото: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

Спустя многие годы Николай Алёхин рассказал, что олимпийскую медаль у него украли. Кроме того, опыт Алёхина никому был не нужен в родной Белоруссии. Он так и прожил в ожидании, что о нем вспомнят, пригласят, найдут возможность использовать его громадный опыт. Но приглашали только на мероприятия, посвященные годовщинам олимпийских побед. «Они обо мне вспоминают, только когда проходят какие-то мероприятия, на которых нужно показать чемпионов. Я давно на пенсии, но силы еще есть, и знания, и опыт, обидно, что некому передать», – говорил Николай Алёхин.

Сегодня Николая Александровича Алёхина не стало. Приносим свои соболезнования родным и близким великого советского спортсмена.

источник: «Советский спорт»
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