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Украинцам неймется. Рапиристы могут пролететь мимо Олимпиады

На чемпионате мира по фехтованию в Милане украинские спортсмены отказываются выходить на помост с россиянами.
Украинцам неймется. Рапиристы могут пролететь мимо Олимпиады
24 июля 2023 18:57
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

На чемпионате мира по фехтованию в Милане разыгрываются не только медали планетарного масштаба, но и путёвки на предстоящую Олимпиаду в Париже 2024 года. От России, естественно, в нейтральном статусе на соревнованиях представлено всего семь человек, да и те по большей части очень молодые спортсмены. Получается, что FIE допустила до поединков сплошных юниоров, которые могут попытаться что-то выиграть только при очень удачных раскладах. Команда России серьёзно усечена в резервах, а в командных видах, как известно, нашим ребятам участвовать запрещено.

По всему видно, что на особо удачное выступление рассчитывать особо не приходится. Но даже при таких интересных обстоятельствах украинские спортсмены, помимо пресловутого и привычного отказа от рукопожатий, в принципе отказываются выходить на помост, если в соперники им выпадает кто-то из россиян.

ФФУ приняло решение не принимать участия в тех видах фехтования, где предстоит соперничать с российскими спортсменами. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев попытался объясниться:

— Для нас ничего не изменилось, наша делегация будет участвовать в чемпионате мира. А там, где будут соревноваться спортсмены из России и Беларуси, украинские фехтовальщики участвовать не будут. У нас есть комиссия спортсменов во главе с Ольгой Харлан, которая рассматривала этот вопрос. Мы всегда с ней общаемся, она в курсе всех обстоятельств. Кроме того, есть приказ Министерства спорта в контексте решения кабмина. Мы как национальная федерация связаны этими решениями. Как они будут выходить, пожимать руку россиянам или белорусам? А в фехтовании пожимать руку после окончания боя является обязательным условием, выбора нет, — цитирует чиновника «Трибуна».

Ещё в конце января 2023 года министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Беларуси. Однако после многочисленных скандалов главное спортивное ведомство Украины пересмотрело своё мнение, и тот же Гутцайт в конце прошлой недели продекларировал, что украинцам надо принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. «Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры. То есть флага и другой символики России и Беларуси там не будет».

Но, как видно, сами же спортсмены, несмотря на постоянную смену позиций своего руководства, лишают себя возможности участия в Олимпиаде. Получается, что украинские атлеты сами пилят тот самый сук, на котором они так плотно сидят уже второй год кряду. Скорее всего, эта ситуация происходит вопреки желаниям самих участников мирового первенства в Италии, потому что глупо думать, что кто-то из действующих мушкетёров бойкотирующей команды самовольно откажется от старта всей жизни, какая бы подоплёка за этим ни стояла.

Самое интересное, что даже болельщики украинской сборной ругают спортивных чиновников и обвиняют власти в том, что они элементарно ломают карьеры и мечты сборной по фехтованию, призывая спортсменов всё-таки принимать участие в поединках, устраивая акции протеста уже после завершения поединков.

источник: «Советский спорт»
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