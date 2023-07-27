Украинка после поединка грубо нарушила правила. Но судьи не рискнули отдать победу россиянке

В Милане стартовал чемпионат мира по фехтованию, который уже с первых дней можно назвать по-настоящему скандальным. И все дело в упёртости украинских федераций, которые из-за своих антиспортивных принципов сначала запрещали украинским атлетам выступать на одних турнирах с россиянами, а затем вроде бы пошли на попятную, но всё ещё продолжают периодически отпускать уколы в адрес российских спортсменов.

Казалось бы, пусть чиновники разбираются между собой, спорт должен быть вне политики. Но не тут-то было. С турнира уже снялся один из украинских шпажистов, потому что по жеребьёвке ему выпала встреча с россиянином Вадимом Анохиным.

Свела жеребьёвка украинку и россиянку и в соревнованиях в сабле. Уже в первом раунде украинке Ольге Харлан выпало состязаться с Анной Смирновой. Стоит ли упоминать, что россияне на турнире участвуют без флага, а согласно последнему указу минспорта Украины, их спортсменам разрешили выступать на одних турнирах с россиянами, чтобы не лишиться возможности поехать на Олимпиаду?

Однако это не помешало украинским СМИ уже за несколько дней до старта соревнований начать раздувать историю вокруг поединка между Харлан и Смирновой, и главным вопросом было: «Состоится ли это противостояние?»

Федерация фехтования России

Антиспортивная позиция

Поединок в итоге состоялся. И, не будем пытаться превознести российскую спортсменку, Харлан оказалась на голову сильнее своей оппонентки. Матч завершился со счётом 15:7 в пользу украинки, однако главное действо всех зрителей ждало после окончания встречи.

По регламенту соревнований, поединок не считается завершённым, если фехтовальщики не провели прощальный ритуал после истечения таймера. Он заключается в том, что спортсмены должны отдать приветствие оружием сопернику, судье и зрителям, а затем пожать руки. В случае нарушения этого параграфа спортсмену грозит дисквалификация.

Однако украинка этого попросту не сделала. Набрав 15 очков, необходимых для победы, Харлан отказалась пожимать руку сопернице, встретив её агрессивным жестом — выставив вперед саблю. Перекинувшись парой слов с оппоненткой, украинская спортсменка покинула дорожку.

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Анна же осталась стоять на ней, ожидая, пока соперница выполнит все предписанные нормами этики и правил действия. Через 25 минут организаторы вынесли россиянке стул, однако дождаться Харлан Смирновой так и не удалось. После 45 минут ожидания к россиянке подошел кто-то из организаторов и забрал стул обратно, сказав Анне освободить дорожку для следующих спортсменов. В итоге после часового ожидания выполнения всех требований регламента российской спортсменке пришлось собрать инвентарь и покинуть зал соревнований.

Решение организаторов

По правилам, украинке грозила дисквалификация, однако, как показали последние международные соревнования, здравый смысл далеко не всегда господствует в вопросе принятия решений относительно российских спортсменов. Не стал исключением и этот случай. Российская сторона подала протест на действия Харлан, однако судьи после совещания оставили итог поединка в силе.

Потенциальная дисквалификация украинки могла вызвать настоящий взрыв в прессе, но по чётко прописанным правилам организаторы обязаны были отдать место в 1/16 финала соревнований Анне Смирновой. Тем не менее организаторы мирового первенства попрали все многовековые традиции фехтования, фактически разрешив неуважительное отношение к оппонентам. Ничем другим, как проявлением трусости, это назвать нельзя. Им оказалось проще пройти против закона, чем против общественного мнения.

Украинские спортсмены зачастую сами превращают соревнования в фарс, и эта ситуация – яркий тому пример. Независимо от политической ситуации в мире, спорт должен хотя бы на дорожках, кортах, полях и стадионах оставаться вне политики. Если же спортсмен хочет своими действиями сделать политическое заявление, которое нарушает сам принцип спортивного движения, то на соревнованиях ему или ей не место.