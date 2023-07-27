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Украинка после поединка грубо нарушила правила. Но судьи не рискнули отдать победу россиянке

Скандал на чемпионате мира.
Украинка после поединка грубо нарушила правила. Но судьи не рискнули отдать победу россиянке
27 июля 2023 13:18
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

В Милане стартовал чемпионат мира по фехтованию, который уже с первых дней можно назвать по-настоящему скандальным. И все дело в упёртости украинских федераций, которые из-за своих антиспортивных принципов сначала запрещали украинским атлетам выступать на одних турнирах с россиянами, а затем вроде бы пошли на попятную, но всё ещё продолжают периодически отпускать уколы в адрес российских спортсменов.

Казалось бы, пусть чиновники разбираются между собой, спорт должен быть вне политики. Но не тут-то было. С турнира уже снялся один из украинских шпажистов, потому что по жеребьёвке ему выпала встреча с россиянином Вадимом Анохиным.

Свела жеребьёвка украинку и россиянку и в соревнованиях в сабле. Уже в первом раунде украинке Ольге Харлан выпало состязаться с Анной Смирновой. Стоит ли упоминать, что россияне на турнире участвуют без флага, а согласно последнему указу минспорта Украины, их спортсменам разрешили выступать на одних турнирах с россиянами, чтобы не лишиться возможности поехать на Олимпиаду?

Однако это не помешало украинским СМИ уже за несколько дней до старта соревнований начать раздувать историю вокруг поединка между Харлан и Смирновой, и главным вопросом было: «Состоится ли это противостояние?»

Федерация фехтования России

Антиспортивная позиция

Поединок в итоге состоялся. И, не будем пытаться превознести российскую спортсменку, Харлан оказалась на голову сильнее своей оппонентки. Матч завершился со счётом 15:7 в пользу украинки, однако главное действо всех зрителей ждало после окончания встречи.

По регламенту соревнований, поединок не считается завершённым, если фехтовальщики не провели прощальный ритуал после истечения таймера. Он заключается в том, что спортсмены должны отдать приветствие оружием сопернику, судье и зрителям, а затем пожать руки. В случае нарушения этого параграфа спортсмену грозит дисквалификация.

Однако украинка этого попросту не сделала. Набрав 15 очков, необходимых для победы, Харлан отказалась пожимать руку сопернице, встретив её агрессивным жестом — выставив вперед саблю. Перекинувшись парой слов с оппоненткой, украинская спортсменка покинула дорожку.

Getty Images

Анна же осталась стоять на ней, ожидая, пока соперница выполнит все предписанные нормами этики и правил действия. Через 25 минут организаторы вынесли россиянке стул, однако дождаться Харлан Смирновой так и не удалось. После 45 минут ожидания к россиянке подошел кто-то из организаторов и забрал стул обратно, сказав Анне освободить дорожку для следующих спортсменов. В итоге после часового ожидания выполнения всех требований регламента российской спортсменке пришлось собрать инвентарь и покинуть зал соревнований.

Решение организаторов

По правилам, украинке грозила дисквалификация, однако, как показали последние международные соревнования, здравый смысл далеко не всегда господствует в вопросе принятия решений относительно российских спортсменов. Не стал исключением и этот случай. Российская сторона подала протест на действия Харлан, однако судьи после совещания оставили итог поединка в силе.

Потенциальная дисквалификация украинки могла вызвать настоящий взрыв в прессе, но по чётко прописанным правилам организаторы обязаны были отдать место в 1/16 финала соревнований Анне Смирновой. Тем не менее организаторы мирового первенства попрали все многовековые традиции фехтования, фактически разрешив неуважительное отношение к оппонентам. Ничем другим, как проявлением трусости, это назвать нельзя. Им оказалось проще пройти против закона, чем против общественного мнения.

Украинские спортсмены зачастую сами превращают соревнования в фарс, и эта ситуация – яркий тому пример. Независимо от политической ситуации в мире, спорт должен хотя бы на дорожках, кортах, полях и стадионах оставаться вне политики. Если же спортсмен хочет своими действиями сделать политическое заявление, которое нарушает сам принцип спортивного движения, то на соревнованиях ему или ей не место.

источник: «Советский спорт»
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