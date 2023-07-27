Украинка не подала руки русской спортсменке. Аня жёстко её за это наказала

В соревновании саблисток на мировом первенстве в Милане жребий свёл российскую спортсменку Анну Смирнову и украинку Ольгу Харлан. Учитывая достижения последней, шансов на победу у нашей соотечественницы было не очень много. Она в итоге уступила с разгромным по меркам фехтования счётом – 7:15. Но скандальная ситуация возникла уже после завершения спортивной части противостояния.

Смирнова сделала несколько шагов навстречу сопернице, чтобы пожать ей руку, но Харлан наставила на Анну саблю, чтобы россиянка не могла подойти ближе, помотала головой и что-то сказала в адрес нашей спортсменки. Затем Ольга быстро ретировалась, а Смирнова повернулась в сторону судей. Дело в том, что в фехтовании рукопожатие является обязательным ритуалом, прописанным в правилах.

К Анне на дорожку вышли ещё несколько судей, которые какое-то время что-то обсуждали, а затем разошлись. Вот только Смирнова осталась на дорожке. Она там находилась больше получаса, в какой-то момент ей даже вынесли стул. Ситуация получилась уникальная. Организаторы в итоге всё-таки дисквалифицировали Харлан, хотя первоначально протест нашей команды был отклонён. Вот только Анечку после такого поступка хочется только похвалить. И неважно, что пройти дальше она всё равно не смогла.

Своим поступком Смирнова обратила внимание всего спортивного мира на хамское поведение украинских атлетов на соревнованиях, когда им доводится пересекаться с россиянами или белорусами. Возможно, ждать настолько долго смысла и не было, а быть может, именно такое упорство россиянки и заставило организаторов дисквалифицировать Харлан. Ну что, бой Аня проиграла, но сумела максимально жёстким способом обидчицу наказать, лишив её шансов поехать на Олимпиаду в Париж.

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К примеру, в том же максимально приверженном традициям теннисе нашим соотечественникам тоже стоит после окончания матчей с украинцами идти к сетке и минутку постоять подождать оппонента. Думаете, зрителям понравятся действия украинцев, игнорирующих эту традицию, ритуал? Вряд ли. Осуждающий свист им будет обеспечен.

Днём ранее в похожей ситуации в мужской шпаге украинец Игорь Рейзлин отказался выйти на схватку с россиянином Вадимом Анохиным. Да, с того момента украинское Минспорта успело «переобуться», отменив своё же решение о запрете своим спортсменам соревноваться с россиянами, если только они не выступают под своим флагом.

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Вот только тут хочется сказать товарищам украинцам, будьте последовательны! Если вам настолько отвратительно соревноваться с оппонентами из конкретной страны, большая часть которых не имеют вообще никакого отношения к конфликту, а то и призывают к его скорейшему завершению, то чего вы вообще выходите на помост или корт?

А то состязаться вы готовы, а как проявить элементарные знаки приличия – нет. Выглядит такой подход с их стороны крайне лицемерно. Мы понимаем, что это не их (спортсменов) выбор. Но от этого они не выглядят привлекательнее в глазах тех же нейтральных зрителей, которые изрядно устали от капризов представителей Украины.

А наша Аня – молодец. Сумела в итоге даже организаторов убедить в том, что такие поступки не только с морально-этической, но и с юридической стороны недопустимы.