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Украина утомила спортивных чиновников. Особого отношения больше нет

То, что раньше было нормой для спортивных властей, наконец-то стало пресекаться на самом высоком уровне.
Украина утомила спортивных чиновников. Особого отношения больше нет
27 июля 2023 19:08
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Ситуация, возникшая на чемпионате мира по фехтованию после поединка Ольги Харлан и Анны Смирновой, стала не просто досадным инцидентом, в котором эмоции украинской спортсменки взяли верх над здравым смыслом. По сути, это явный посыл от международных спортивных властей, дающий понять — прежней лояльности к попыткам диктовать свои условия со стороны украинских спортсменов больше не будет.

Ещё летом 2021 года, когда до сегодняшней степени напряжённости в отношениях было ещё далеко, украинский паралимпиец Игорь Цветов отказался фотографироваться с соперниками из России на пьедестале почёта в Токио. Долгое время подобные «особые правила» для представителей Украины негласно считались чем-то нормальным и даже отчасти одобряемым. Даже если не касаться набившей оскомину темы рукопожатий в теннисе, подобных случаев наберётся больше десятка.

Источник фото: Getty Images

Причём порой это касалось не только взаимоотношений с российскими спортсменами — иногда украинцы на ходу додумывали, к кому стоит проявлять уважение, а с кем можно вести себя как придётся. На недавнем чемпионате мира по пауэрлифтингу представитель Украины Иван Чупрынко отказался поприветствовать Амира Резе Месфоруша из-за тесных политических связей Ирана и России. Но это лишь вершина айсберга. Порой представители Украины идут на самые настоящие мистификации лишь для того, чтобы не взаимодействовать с представителями России — и конечный спортивный итог вместе с возможным наложением санкций их при этом не волнует. FIE в этом плане стала первой ласточкой, которая начала карать за подобное — и то не сразу.

На нынешнем чемпионате мира по фехтованию уже был инцидент, когда Игорь Рейзлин отказался выходить на поединок с российским спортсменом Вадимом Анохиным, а для того, чтобы не потерять рейтинговых очков в зачёт олимпийского отбора, что неминуемо произошло бы в случае простого отказа, предоставил непонятно когда оформленную медицинскую справку, согласно которой он не мог участвовать в поединке. То есть Рейзлин согласился получить минимальные баллы и не выходить на дорожку. Хотя любой здравомыслящий человек в такой ситуации попытался бы одолеть соперника, которого он считает принципиальным, идти дальше по турнирной сетке, радуясь хорошо выполненной работе. На первый раз на нынешнем мировом форуме на подобное закрыли глаза — по всей видимости, никто даже не стал толком проверять подлинность предоставленного документа.

Источник фото: Getty Images

Но решение FIE после поединка Ольги Харлан и Анны Смирновой чётко даёт понять — заигрывание с диктующими свои альтернативные правила украинцами закончилось. И нужно либо чётко соблюдать общепринятые правила, либо вообще не приезжать на международные соревнования самого высокого ранга, состязаясь друг с другом на каких угодно условиях.

источник: «Советский спорт»
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