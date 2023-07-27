Торжество лицемерия. Как рукопожатия в спорте погрязли в политике

В эти дни в Милане проходит чемпионат мира по фехтованию. Российские спортсмены несмотря на все тяготы и невзгоды, смогли поехать на него, чтобы показать всему миру своё мастерство, однако уже с первых дней пребывания в Италии внимание мировой общественности приковано не к их поединкам, а к скандалам.

Важно отметить, что россияне и украинцы не разделены в турнирной сетке и вполне могут проводить поединки друг с другом, так вышло, что слепая жеребьёвка свела Ольгу Харлан с нашей соотечественницей Анной Смирновой. Поединок в итоге завершился в пользу украинки 15:7. Чтобы противостояние было завершено, спортсменкам нужно было обменяться рукопожатиями. Однако Ольга вместо этого выставила шпагу вперёд, когда её соперница подошла к ней. Затем она просто ушла. Анна прождала около часа и также покинула арену по просьбе организаторов.

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По всем правилам, Харлан должна была получить дисквалификацию, но судьи не приняли это во внимание. И тогда возникает резонный вопрос: а в чём тогда смысл подобного ритуала? Традиционно он означал жест уважения оппонентов друг к другу. И что теперь, можно самому выбирать, каких соперников уважать, а каких нет?

Причём схожие истории уже стали обыденными в спорте. В том же теннисе украинцы наотрез игнорируют рукопожатия в матчах с россиянами. На последнем Уимблдоне мы могли наблюдать эту картину. Даже глава Федерации тенниса России, Шамиль Тарпищев, был ошеломлён таким поведением. В интервью «Советскому спорту» он отмечал, что украинцы вмешивают политику в спорт всеми силами.

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К сожалению, с этим утверждением сложно не согласиться. Уважение и почтение к соперникам давно стали чужды многим атлетам. Спорт вне политики – это утверждение уже не несёт никакого смысла. Несмотря на допуск россиян на мировые чемпионаты, международные федерации продолжают игнорировать олимпийские принципы. Что ж, может, тогда и не стоит переживать из-за всяческих формальностей по типу рукопожатий или обнимашек. Как говорил классик, о, что за времена, о, что за нравы.