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Украину пропустили на Олимпиаду вне очереди. Причина просто смехотворная!

Ольге Харлан автоматически дали путёвку в Париж в обход официального отбора.
Украину пропустили на Олимпиаду вне очереди. Причина просто смехотворная!
28 июля 2023 20:42
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

По следам скандала, произошедшего на чемпионате мира по фехтованию, когда Ольга Харлан была дисквалифицирована за нарушение обязательной процедуры рукопожатия с Анной Смирновой, международная федерация приняла, казалось, соломоново решение. Смирнову не пустили в следующий раунд по простой причине — сам бой она проиграла, а вот на украинку были наложены санкции. Она была отстранена от продолжения турнира, кроме того, рассматривался вариант с исключением её из числа участников международных соревнований сроком на два месяца.

После этого скандал начал набирать обороты. В адрес Смирновой, по её словам, начали поступать угрозы и оскорбления в соцсетях — в основном от украиноязычных пользователей, а Харлан налево и направо раздавала интервью, ключевым посылом в которых было то, что она плакала от обиды на «несправедливый» вердикт FIE. И вот, что называется, наплакала.

Федерация фехтования России

В последнее время многие вопросы, в решение которых начинает вмешиваться МОК, превращаются в труднообъяснимый фарс. Так случилось и на этот раз. На следующий же день после скандального поединка в ряде источников появилась информация со ссылкой на заявление главы НОК Украины, в котором говорится, что в связи со сложившейся «уникальной ситуацией» Ольге Харлан предоставлена дополнительная квота для выступления в Париже — в случае если ей не удастся набрать необходимого количества баллов до окончания олимпийского отбора.

Можно было бы представить, что подобное развитие событий — это мечты вслух украинского спортивного чиновника, но то, что произошло дальше, подтверждает — ветер в решении вопроса с отстранением Харлан поменялся уже меньше чем через сутки. На «посыл сверху» отреагировала ещё вчера принципиальная донельзя FIE. Исполком организации оперативно принял решение о снятии дисквалификации с Харлан — и теперь украинка сможет принять участие в командном турнире чемпионата мира, проведение которого назначено на ближайшее воскресенье.

К тому, что мнение международных спортивных чиновников относительно вопросов, связанных с российскими участниками, меняется как направление флюгера под меняющимися порывами ветра, давно пора привыкнуть. Но на этот раз последовательность действий вообще не укладывается ни в какие рамки здравого смысла. И остаётся только гадать, кто же в итоге дал тот заветный сигнал, на который и МОК, и международная федерация фехтования отреагировали с такой скоростью и рвением.

источник: «Советский спорт»
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