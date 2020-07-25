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Рапира немца пробила маску нашего фехтовальщика и вонзилась ему в глаз. Вспоминаем трагедию на ЧМ-82
25 июля 10:35
автор: Юрий Волохов

Рапира немца пробила маску нашего фехтовальщика и вонзилась ему в глаз. Вспоминаем трагедию на ЧМ-82

20 июля 1982 года на чемпионате мира по фехтованию в Риме во время встречи лидеров сборных СССР и ФРГ Владимира Смирнова и Маттиаса Бера клинок немца пробил маску советского фехтовальщика и вонзился ему в левый глаз.

БИТВА ДВУХ ЛИДЕРОВ

Пиком карьеры Владимира Смирнова стала московская Олимпиада. Вначале он завоевал золото в личном турнире рапиристов, где опередил пятикратного чемпиона мира Александра Романькова. Затем Смирнов выиграл еще две медали - серебряную и бронзовую, и, таким образом, стал обладателем уникального полного комплекта олимпийских наград.

На чемпионат мира в Италию он ехал в статусе фаворита и лидера команды советских рапиристов. Его соперник по злополучному бою немец Маттиас Бер также являлся лидером сборной. Олимпийский чемпион Монреаля-1976, чемпион и призер чемпионатов мира в командных соревнованиях...

Оба соперника предпочитали агрессивную манеру боя. Сама трагедия произошла в сотые доли секунды. Соперники резко бросились навстречу друг другу - пошли в обоюдную атаку, когда у Бера сломался клинок. По инерции он все еще продолжал надвигаться на Смирнова и обрубком рапиры пробил маску. Клинок угодил в левый глаз советского спортсмена, войдя в мозг более чем на десять сантиметров.

28-летнего фехтовальщика срочно госпитализировали в одну из римских клиник. Врачи неделю боролись за жизнь Смирнова. 27 июля 1982 года состоялся расширенный консилиум лучших итальянских светил медицины. На нем было принято решение отключить пациента от аппарата искусственного дыхания. Решение было принято на основании обследования и снимков. Хотя организм продолжал жить автономно от головного мозга, врачи понимали, что помочь пострадавшему уже невозможно – мозг умер.

Супруга Смирнова не смогла прилететь в Италию, чтобы забрать тело мужа. Получить разрешение на выезд из страны победившего социализма было очень сложно. Даже жене олимпийского чемпиона, гордости советского спорта. Тело в Киев доставили, назовем их так, официальные лица. Смирнов был похоронен на Лукьяновском военном кладбище в столице Украины.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ДРАМА БЕРА

Итальянская полиция возбудила против Маттиаса Бера уголовное дело по факту «убийство по неосторожности». Однако оно было вскоре закрыто за отсутствием состава преступления.

Бер какое-то время не выступал, такая трагедия не могла не отразиться на его психологическом состоянии. Но все же потом возобновил карьеру. Бер еще дважды становился чемпионом мира в командных соревнованиях, трижды брал серебро в индивидуальных турнирах на мировых первенствах. А на Олимиале-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле завоевал три серебряные награды.

Маттиас признавался, что чувствовал себя виноватым всю жизнь. Он приезжал в Киев на могилу своего трагически погибшего соперника. Сейчас Беру 65, он живет жизнью благополучного немецкого пенсионера.

МАСКИ ИЗ СВЕРХПРОЧНОГО МЕТАЛЛА

Этот трагический инцидент послужил толчком к изменению экипировки фехтовальщиков, изменились также требования, предъявляемые к гибкости рапиры и максимальным нагрузкам на кончик клинка. Повысились требования и к качеству стали, применяемой в производстве шпаг или рапир.

Появились костюмы из прочной ткани «кевлар», маски стали делать из сверхпрочного металла, а позже и вовсе из непробиваемого стекла. Клинки производились из такой стали, что сломать их было практически невозможно. Если б эти меры были приняты до 1982 года…

источник: «Советский спорт»
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Рапира немца пробила маску нашего фехтовальщика и вонзилась ему в глаз. Вспоминаем трагедию на ЧМ-82
Рапира немца пробила маску нашего фехтовальщика и вонзилась ему в глаз. Вспоминаем трагедию на ЧМ-82
20 июля 1982 года на чемпионате мира по фехтованию в Риме во время встречи лидеров сборных СССР и ФРГ Владимира Смирнова и Маттиаса Бера клинок немца пробил маску советского фехтовальщика и вонзился ему в левый глаз.
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