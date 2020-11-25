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«Еду вам доставит олимпийский чемпион». Венесуэлец Лимардо устроился в Uber-доставку
25 ноября 13:19
автор: Степан Охотников

«Еду вам доставит олимпийский чемпион». Венесуэлец Лимардо устроился в Uber-доставку

Рубен Лимардо готовится к Играм в Токио, но из-за отсутствия турниров не может заработать фехтованием ни на жизнь, ни на тренировки.

В 2012 году Венесуэла встречала Лимардо, как героя. Еще бы! Он стал всего вторым олимпийским чемпионом в истории страны, выиграв на Играх в Лондоне золото в личном первенстве в фехтовании на шпагах. Президент Уго Чавес наградил спортсмена высшей наградой этого латиноамериканского государства - Орденом Освободителя.

Рубен, в активе которого еще две серебряных медали с чемпионатов мира, давно уже переехал в Европу - в Польшу. Сначала он учился в Гливице, выступая за местный клуб «Пяст», сейчас живет в Лодзи с женой и двумя детьми. Активно готовится выступить на Олимпиаде в Токио, где, как и в Рио, наверняка станет знаменосцем сборной Венесуэлы. Однако пандемия сильно мешает и жизни, и подготовке: турниров нет, спонсоры ушли, зарабатывать негде. Таких стипендий олимпийским чемпионам и членам сборной, как в России, Венесуэла себе позволить не может. Поэтому Лимардо пришлось искать еще один источник дохода.

Недавно в соцсети появилось объявление следующего содержания: «Если вы заказываете еду на дом и вы из Лодзи, мастер, который никогда не сдается доставит вам ее». Теперь Рубен работает в Uber-доставке. Каждый день после тренировки олимпийский чемпион берет большую зеленую сумку-холодильник, садится на велосипед и развозит еду. В день он совершает до 12 поездок.

- В нормальных условиях мы бы сейчас обсуждали то, как оно будет в Токио, -- пишет Рубен. - Но пандемия, экономический кризис на родине заставляют думать о другом. Как и многим атлетам в это время, мне приходится искать альтернативный источник заработка. Уже 19 лет я живу в Польше, последние пять лет я еще и отец семейства. Я не стыжусь, а горжусь тем, что имею вторую работу и могу содержать семью. Хочу обратиться к спортсменам: если вы думаете, что у вас есть какие-то привилегии из-за того, что вы чего-то добились в спорте, то это не так. Сейчас всем тяжело. Но я не хочу бросать спорт, поскольку у меня еще есть мечта связанная с ним.

Мечта эта - выиграть медаль в Токио «для себя и для Венесуэлы». Кому-то, кто с детства живет на всем готовом, не мешало бы узнать историю жизни венесуэльца Рубена Лимардо.

источник: «Советский спорт»
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