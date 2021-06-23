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Самоизоляция Татьяны Андрюшиной
23 июня 20:00
автор: Степан Охотников
автор фото: Федерация фехтования России

Самоизоляция Татьяны Андрюшиной

Из-за несоблюдения карантинных правил Министерства спорта шпажистка Татьяна Андрюшина оказалась изолирована от сборной команды России и не примет участия в Олимпийских играх в Токио.

Коротко напомним суть вопроса. В самом начале февраля на сборах фехтовальной команды России в Сочи шпажистка Татьяна Андрюшина дважды нарушила карантинный режим, за что была дисквалифицирована Федерацией фехтования России на год. Спортсменка обратилась в суд, требуя отменить это решение и восстановить ее в составе сборной.

И вот Федерация фехтования России получила решение Национального Арбитражного суда при АНО «Спортивная Арбитражная палата» по исковому заявлению шпажистки Татьяны Андрюшиной.

Это означает полное окончание процесса, в который с апреля была втянута федерация. Вместо того, чтобы планомерно и в спокойном режиме продолжать работать и готовить основную команду к участию в Олимпийских играх, силы ФФР в лице президента федерации Александра Михайлова, который взял дело под личный контроль, были направлены на выяснение подробностей дела и подготовку к суду.

Необходимо отметить, что ФФР имеет твердую репутацию одной из самых благополучных и далеких от скандалов спортивных федераций. В ней практически не бывает конфликтов, а все вопросы решаются в рабочем порядке. Тем неожиданней стал иск, который подала спортсменка на федерацию, обвинив в незаконной дисквалификации. Заявление было составлено юридической компанией SILA International Lawyers, которая взялась представлять интересы Андрюшиной. Дело это непосредственно вел партнер фирмы Михаил Прокопец – один из известных специалистов в области спортивного права.

Не совсем корректно обсуждать методы работы юристов со стороны спортсменки, однако на одном факте хотелось бы сделать акцент. В числе первых шагов, предпринятых ими, стала публикация в социальной сети Фейсбук громкого призыва ко всем СМИ обратить внимание на «беспредел, творящийся в федерации фехтования».

При этом беззастенчиво передергивались факты. Например, было заявлено: «Первый номер женской шпаги Татьяна Андрюшина была дисквалифицирована на 1 год и теперь пропустит ОИ, куда она автоматически должна ехать как занимающая 1-е место в рейтинге». Однако, согласно системе отбора, автоматически на Олимпиаду едет спортсмен, по результатам отборочного периода занимающий в рейтинге итоговое первое место, а не текущее, как было у Андрюшиной. Состав команды определяется за месяц до Олимпийских игр, и далеко не факт, что Андрюшина к этому моменту сохранила бы за собой первую позицию, которую занимала в феврале.

Далее, дисциплинарную дисквалификацию юристы расценили как «настоящее лишение права на профессию и средств к существованию». Якобы фехтование – единственная работа спортсменки, а в связи с отстранением от Игр она не сможет получить за эту работу вознаграждения. Это по меньшей мере странное заключение, ведь фехтованием в стране занимаются тысячи человек, а на Олимпиаду едут только 24 спортсмена. Получается, все остальные лишены «права на профессию и средств к существованию»?

Подобных ничем не обоснованных формулировок, предъявленных общественности, было достаточно. Удивительно, но специалисты в области спортивного права, которые, в соответствии со своими профессиональными обязанностями, должны были руководствоваться только буквой закона, почему-то предпочли выступать в классических традициях желтой прессы. Возможно, понимали, что по закону шансов на победу в процессе у них нет, и решили «подстелить себе соломку», попытавшись запутать общественное мнение. И в некоторой степени у них это получилось: нашлись люди, готовые прийти им на помощь. Хорошо, что последние быстро разобрались и прекратили вмешательство в процесс.

Подавляющее большинство солидных изданий, понимая сложность ситуации, не стали ни «копать», ни делать преждевременных выводов. Жалкая попытка раздуть масштабный скандал из в общем-то самого ординарного дела, каких в различных федерациях бывает несколько за год, откровенно провалилась. Конечно, некоторые представители СМИ обратились с просьбой прояснить ситуацию. Но федерация тактично отказалась от комментариев (до суда комментировать было нечего, да и не в практике ФФР вступать в полемику на поле СМИ) и предпочла готовиться к судебному заседанию, которое, напомним, в истории российского фехтования стало первым подобного рода.

В итоге третейский суд, который состоялся 14 апреля, признал правомочность наложения дисциплинарных санкций на Татьяну Андрюшину. Единственное, в чем суд скорректировал решение Федерации фехтования России, это в сроке дисквалификации: снизил его с одного года до шести месяцев, что в данном случае, непринципиально.

Шпажистка Татьяна Андрюшина сама лишила себя возможности поехать на Олимпийские игры, и к сожалению, сильно подпортила отношения с федерацией, тренерами и подругами по команде. Но винить в этом она может только себя.

источник: «Советский спорт»
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