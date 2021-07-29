«Девочки - красавицы, умницы. С победой!» Виктор Кровопусков поздравляет рапиристок сборной России

Но девушки и тренерский штаб настроились на финал, прекрасно выступили, отлично фехтовали.

Наши соперницы по финалу – француженки - победили сборную Италии, одну из сильнейших команд мира. Поэтому никто не может сказать, что в финале нам достался слабый соперник.

- Марк Семенович, как всегда, прав: действительно, полуфинал – это самое главное. В полуфинале все очень скользко, нервно. В финале уже точно будешь биться за победу всеми силами. А наши девушки в полуфинале обыграли действующих олимпийских чемпионок.

- Ваш тренер Марк Ракита считает, что наши девушки одержали более важную победу в полуфинале с командой США.

- Марта Мартьянова подвернула ногу, но продолжила фехтовать и не подвела.

- Такие микротравмы позволяют спортсмену еще больше концентрироваться. По себе знаю – не раз такое со мной случалось. А что касается Марты – молодец!

- Она ведь считалась четвертой в команде...

- Считалась четвертой, а стала третьей. В этом нет ничего не обычного. Важно, чтобы тот, кто считался четвертым, был в форме, мог достойно заменить любого и войти в бой. Мартьянова это прекрасно сделала.

А вообще, выиграла команда, я не хотел бы кого-то отдельно выделять. Девчонки все дружные, все друг за друга стоят горой. Словом, настоящая команда.

- Дериглазовой воздалось за обидное поражение в финале личных соревнований...

- Я стараюсь не обсуждать результаты – финал есть финал. И то, что в нем случилось, то случилось. Что теперь об этом говорить? И я не рассуждаю категориями: повезло – не повезло. Как говорится, результат на табло.

- Вы не раз выходили на финал Олимпиады. Что это такое – выйти на финал? Как совладать с головой, с нервами?

- Не надо думать, что это финал, надо думать, что это четвертьфинал или полуфинал. А если думать: «Вот оно золото, дайте мне его», ничего не получится.

- Итак, итожим. Девчонки - молодцы, красавицы, поздравляем! Я правильно подытожил?

- Абсолютно, согласен полностью.