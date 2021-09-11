Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования

В субботу, 11 сентября, в рамках состоявшегося в Сочи отчетно-выборного конгресса Европейской конфедерации фехтования (EFC) президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков был переизбран на пост главы организации.

- Для меня большая честь быть вновь избранным президентом. Обещаю сделать все от меня зависящее, приложить все усилия для развития нашего вида спорта, - приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, что Поздняков - четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, 10-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы.