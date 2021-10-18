Усманов выдвинут на пост президента Международной федерации фехтования

Действующий глава Международной федерации фехтования Алишер Усманова вновь будет претендовать на должность президента организации.
«Федерация фехтования России выдвинула Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования», - цитирует ТАСС президента ФФР Александра Михайлова.
Добавим, что национальные федерации должны выдвинуть кандидатов на руководящие посты в FIE до 18 октября.
Напомним, что Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Он переизбирался на эту должность дважды.
источник: ТАСС