Усманов выдвинут на пост президента Международной федерации фехтования

Эконом-режим под «Зенит». Как «Ювентус» забрал три очка у Моуринью перед выездом в Петербург

За три дня до встречи с командой Сергея Семака в Лиге чемпионов «Ювентус» скромно по счету и по игре победил «Рому» в очередном туре Серии А.