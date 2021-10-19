Дмитрий Абаренов: До Егорян не так довели информацию, завтра с ней встретимся и закроем вопрос

Напомним, что сегодня главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка уволена из ГБУ Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта». Притом, что она только в мае стала мамой. Сама Егорян выложила в сети видео, где заявила, что ее «выкинули, как ненужную собаку».

Новость получила большой резонанс, и наш корреспондент обратился за комментарием к министру спорта Московской области Дмитрию Абаренову.

- Видимо, Яне не так довели информацию, что и вызвало такие эмоции, - сказал Абаренов. - Завтра мы с ней встречаемся, уверен, что вопрос будет закрыт, никаких проблем не будет. Яна отличная спортсменка и очень рад, что она возвращается в большой спорт.